Tır devrildi, toz kömür yola dağıldı - Son Dakika
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Tır devrildi, toz kömür yola dağıldı

27.06.2022 17:21
Tır devrildi, toz kömür yola dağıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toz kömür yüklü tır devrilirken, yol trafiğe kapandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toz kömür yüklü tır devrilirken, yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak Ereğli karayolu arası Soğanlı rampasında yaşandı. Balıkesir iline seyir halinde olan toz kömür yüklü Resul Ceylan idaresindeki 45 AHG 264 plakalı tır, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tırın sürücüsü Ceylan 112 ekiplerinin olay yerinde ki müdahalesinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazadan dolayı yola dağılan kömür her iki yönünde trafiğe kapanmasına neden oldu. Karayolu ekiplerinin yolu temizleme çalışması ve devrilen tırın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır devrildi, toz kömür yola dağıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır devrildi, toz kömür yola dağıldı - Son Dakika
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