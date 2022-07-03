Tır dorsesinden kopan tekerlek bahçede oturan çifte çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Tır dorsesinden kopan tekerlek bahçede oturan çifte çarptı: 2 yaralı

03.07.2022 14:18
Tır dorsesinden kopan tekerlek bahçede oturan çifte çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da tırın dorsesinden kopan tekerlek bahçede oturan çifte çarptı.

Elazığ'da tırın dorsesinden kopan tekerlek bahçede oturan çifte çarptı. Tekerleğin çarpması ile hafif yaralan çift, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 52 EV 420 plakalı tırın dorsesinden kopan tekerlek, önce bir kamyona ve ardından sekerek bahçelerinde oturan A.K. ve G.K. çiftine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan çift, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaydan haberi olamayan ve olay yerinden uzaklaşan tır sürücüsünü yaklaşık 10 kilometre sonra durdurdu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır dorsesinden kopan tekerlek bahçede oturan çifte çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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