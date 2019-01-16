Tır Kırmızı Işıkta Dehşet Saçtı: 12 Yaralı
2 saat önce
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tırın kırmızı ışıkta bekleyen servis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
İzmir
'in Kemalpaşa
ilçesinde, tırın kırmızı ışıkta bekleyen servis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde İzmir- Ankara
karayolunun Kemalpaşa mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 KN 506 plakalı tır sürücüsü, kımızı ışıkta bekleyen 35 PGL 87 plakalı fabrika işçilerinin içerisinde bulunduğu servis aracına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan servis aracı, takla atmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kazada tam bir can pazarı yaşanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye
ekipleri de kazada sıkışan yaralıları kurtardı. Kazazedeler, daha sonrada ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza sonrasında toplamda 12 yaralıdan 4'ü Ege
Üniversitesine, 8'i Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(Aydın
Bektaş/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:16 Kaynak: İHA
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