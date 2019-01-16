Son Dakika Haberleri: Tır Kırmızı Işıkta Dehşet Saçtı: 12 Yaralı

Tır Kırmızı Işıkta Dehşet Saçtı: 12 Yaralı

2 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tırın kırmızı ışıkta bekleyen servis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Tır Kırmızı Işıkta Dehşet Saçtı: 12 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tırın kırmızı ışıkta bekleyen servis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde İzmir- Ankara karayolunun Kemalpaşa mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 KN 506 plakalı tır sürücüsü, kımızı ışıkta bekleyen 35 PGL 87 plakalı fabrika işçilerinin içerisinde bulunduğu servis aracına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan servis aracı, takla atmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kazada tam bir can pazarı yaşanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekipleri de kazada sıkışan yaralıları kurtardı. Kazazedeler, daha sonrada ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza sonrasında toplamda 12 yaralıdan 4'ü Ege Üniversitesine, 8'i Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Aydın Bektaş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

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