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Son Dakika Güncel TIR'la çarpışan otomobilde ölen 3 kişi toprağa verildi - Son Dakika

TIR'la çarpışan otomobilde ölen 3 kişi toprağa verildi

6 saat önce

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeyken virajda bulunan TIR ile çarpışan ve kaza sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Şahin Küm (28) ile 5 aylık hamile eşi ve 1 yaşındaki kızı toprağa verildi.

TIR'la çarpışan otomobilde ölen 3 kişi toprağa verildi, System.String[]

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeyken virajda bulunan TIR ile çarpışan ve kaza sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Şahin Küm (28) ile 5 aylık hamile eşi ve 1 yaşındaki kızı toprağa verildi.

İlçeye bağlı Göçkün köyünden Antalya'ya doğru yola çıkan Şahin Küm yönetimindeki 07 AAD 282 plakalı otomobil, dün Taşoluk köyü mevkiinde karşı yönden gelen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KR 831 plakalı TIR ile virajda çarpıştı. Kazada sürücü Şahin, eşi Nihal (23) ve kızı Şennur (1) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kızı Evranur (3) ve ağabeyi Satılmış Küm (35) yaralandı.

ANNENİN 5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, Göçkün Köyü'ne getirildi. Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Küm ailesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Hayatını kaybeden Nihal Küm'ün ayrıca 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Evranur ile amcası Satılmış Küm'ün tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:57 Kaynak: DHA
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