TIR'la çarpışan otomobilde ölen 3 kişi toprağa verildi

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeyken virajda bulunan TIR ile çarpışan ve kaza sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Şahin Küm (28) ile 5 aylık hamile eşi ve 1 yaşındaki kızı toprağa verildi.

İlçeye bağlı Göçkün köyünden Antalya'ya doğru yola çıkan Şahin Küm yönetimindeki 07 AAD 282 plakalı otomobil, dün Taşoluk köyü mevkiinde karşı yönden gelen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KR 831 plakalı TIR ile virajda çarpıştı. Kazada sürücü Şahin, eşi Nihal (23) ve kızı Şennur (1) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kızı Evranur (3) ve ağabeyi Satılmış Küm (35) yaralandı.

ANNENİN 5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ