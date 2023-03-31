TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

31.03.2023 17:42
TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde 2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler ağır yaralandı.

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde 2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler ağır yaralandı. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ağrı- Erzurum kara yolu, Eleşkirt ilçesi Güneykaya köyü mevkisinde meydana geldi. A.D. yönetimindeki 76 AAN 334 plakalı TIR ile karşı yönden gelen M.S.Y. yönetimindeki 81 AAG 881 TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda sıkışan her iki şoför de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücüler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraları sonucu çıkarılarak hastaneye götürüldü. TIR'lar ise bölgeden çekiciyle kaldırıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
AĞRI'DA İKİ TIR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 2 YARALI AĞRI'DA İKİ TIR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 2 YARALI Ağrı'da etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü Ağrı'da etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü

Eleşkirt, İtfaiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:40 Dursun Özbek'in cezası kaldırıldı, Ali Koç ve Jesus'un başvurusuna ret
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, adaylığına karşı çıkan muhalefete sert çıkış: YSK suratlarına vurdu
17:27 Televizyonu parçalamıştı! Sancak, Galatasaray maçına atanan hakemi görünce soluğu TFF'de aldı
17:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylığına itiraz eden muhalefete tepki gösterdi: YSK suratlarına vurdu
17:21 Televizyonu kırmıştı! Sancak, G.Saray maçına atanan hakem için TFF'ye çıkarma yaptı
16:57 İstanbul Silivri'de zincirleme kaza! 1'i ağır 27 yaralı
17:02 Fransa'da Müslüman futbolcuları ayaklandıran skandal karar! Bütün takımlara aynı yazı gönderildi
16:57 Silivri'de araçlar birbirine girdi! Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var
16:56 Fransa'da Müslüman futbolcuları ayağa kaldıran olay karar! Tüm kulüplere yazı gönderildi
16:38 Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer'in ardından Abdullah Gül ile de görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2023 17:58:45. #1.13#
SON DAKİKA: TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement