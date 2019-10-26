TIR ölümleri ile ilgili dört kişi tutuklandı

İngiltere'de bir tırın içinde ölü bulunan 39 kişi ile ilgili yürütülen soruşturmada dört kişi tutuklandı. Polis, ölenlerin bir kısmının Vietnam vatandaşı olabileceğini açıkladı.İngiltere'nin doğusundaki Grays kentinde bir tırın içinde bulunan 39 cesetle ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında aracın sürücüsünün de bulunduğu dört kişi tutuklandı.



Essex polisi, tutuklanan son kişinin 48 yaşında Kuzey İrlandalı bir erkek olduğunu açıkladı. İnsan kaçakçılığı ve cinayet şüphesi ile tutuklanan kişiden önce İngiltere'nin kuzeydoğusundan bir erkek ile bir kadın ve bir diğer Kuzey İrlandalı olan 25 yaşındaki tır sürücüsü güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı.



Cesetlerin bulunduğu tır Çarşamba günü Londra'nın yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Grays kentinde keşfedilmiş ve 39 kişinin 31'inin erkek, sekizinin ise kadın olduğu açıklanmıştı.



Aralarında Vietnamlılar olabilir



İlk incelemelerde cesetlerin tamamının Çin vatandaşı olduğunu duyuran güvenlik yetkilileri, Londra'daki Vietnam Büyükelçiliği'nin kayıp kişiler hakkındaki ihbarı üzerine hayatını kaybedenler arasında bu ülkenin vatandaşlarının da bulunmasından şüphelendiklerini açıkladı. 39 kişinin en az 10'unun Vietnam vatandaşı olabileceği belirtiliyor.



Vietnam'da faaliyet gösteren bir insan hakları izleme ağı olan Human Rights Space'ten Hoa Nghiem, yaptıkları araştırma sonucunda Vietnamlı bazı bireylerin tırda mahsur kalmış olabileceklerini öne sürdü.



Hoa, tırın içinde bulunduğundan şüphelenilen 26 yaşındaki Pham Thi Tra My'ın aracın Belçika'dan İngiltere'ye yolculuğu sırasında annesine gönderdiği kısa mesajında nefes alamadığını söylediği bilgisine ulaştıklarını belirtti.



"Nefes alamıyorum"



Reuters haber ajansına konuşan Hoa, kurbanın ailesine gönderdiği kısa mesajın içeriğini paylaştı. Buna göre 26 yaşındaki kurban, son mesajında " Anne, baba, üzgünüm. Yurtdışı yolum başarılı olamadı. İkinizi de çok seviyorum. Nefes alamıyorum. Ben Vietnam Ha Tinh'in, Can Loc Bölgesi'ndeki Nghen kasabasındanım. Anneciğim, üzgünüm" ifadelerini kullandı.



İnsan hakları izleme ağı temsilcisi Hoa, kurbanın önce Çin'e gittiğini ve Fransa üzerinden İngiltere'ye geçmeye çabaladığını ve onun gibi birçok Vietnam vatandaşının söz konusu 39 kişi arasında bulunabileceğini belirtti.



Çin ve Vietnam makamları ise İngiliz polisi ile birlikte hareket ettiklerini ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.



