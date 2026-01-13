Tır Şoförleri Arasındaki Kavga: 25 Yıl Hapis Cezası

Konya'da tır şoförleri arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet E, maktul Orhan Topal'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Mehmet E, olay günü yemekhanenin bahçesinde otururken Orhan Topal ve yaralanans Mustafa Ö. ile aralarında kavga çıktığını söyledi.

Sanık, olay yerindeki diğer tır şoförleri kavgayı ayırmaya çalışsa da ikilinin üzerine doğru koşmaya başladığını öne sürdü.

Bunun üzerine yemekhaneye kaçtığını anlatan Mehmet E, şunları kaydetti:

"Elime geçen bıçağı arkamdan gelen Orhan'ın bacağına doğru salladım. Daha sonra da Mustafa Ö'ye birkaç kere bıçağın ucundan tutarak sapladım. Sonra oradakiler kavgayı ayırdı. Daha sonra Orhan'ın çok kan kaybettiğini duyunca, ambulansın olay yerine getirilmesine yardımcı oldum. Olay nedeniyle pişmanım. Benim öldürme kastım yoktu. Böyle bir olayın olmasını istemezdim. Öldürmeyi gerektirecek bir husumet de söz konusu değildir. Bu nedenle lehime olan hükümlerin uygulanmasını ve tahliyemi isterim."

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet E'yi, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Selçuklu ilçesi Eğribayat Mahallesi'ndeki taş ocağında 29 Haziran 2024'te tır şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Orhan Topal ve Mustafa Ö. yaralanmış, yaralılardan Topal sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Mehmet E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.