Tırdan düşen trafo karayolunu savaş alanına çevirdi: 2 yaralı - Son Dakika

Tırdan düşen trafo karayolunu savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Tırdan düşen trafo karayolunu savaş alanına çevirdi: 2 yaralı Adıyaman'da, seyir halindeki tırın dorsesinden yola fırlayan elektrik trafosundan sızan yağdan dolayı kayganlaşan yolda hem otomobiller çarpıştı hem de bir otomobil şarampole yuvarlandı.

Tırdan düşen trafo karayolunu savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

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ADIYAMAN - Adıyaman'da, seyir halindeki tırın dorsesinden yola fırlayan elektrik trafosundan sızan yağdan dolayı kayganlaşan yolda hem otomobiller çarpıştı hem de bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen seyir halindeki 79 DS 487 plakalı Renault marka tırın dorsesinde bulunan elektrik trafosu, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında yola düştü. Karayoluna düşen trafoda kırıklar meydana gelince trafo içerisinde bulunan yağlar yola yayıldı. Yağlanma nedeniyle kayganlaşan yolda Osman Çoban idaresindeki 34 FS 5080 plakalı Opel marka otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan İlhan Çoban ile Mustafa Dolaş yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezinde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Kayganlaşan yolda İsmet Kaya idaresindeki KR 939 plakalı Mazda marka otomobil ise plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir başka otomobille çarpıştı. Kaya'nın otomobilinde maddi hasar meydana geldi. Meydana gelen olay sonrasında trafik polis ekipleri ile jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken karayollarına bağlı ekipler ise yola kum serperek kayganlaşmayı önledi. Polis ve jandarma ekipleri meydana gelen olay sonrasında tırı bırakarak olay yerinden kaçan tır sürücüsün yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili sürüyor.

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırdan düşen trafo karayolunu savaş alanına çevirdi: 2 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • kemal çelebi: bu güzegahta hafif bir tepe var boş yere kavisli yapılmış bir yol her sene trafik kzaları oluyor zaten araziyede dikkatli bakarsanız hata bir yol olduğu açıkça görülür.. umarım karayolları ve adıyaman valiliği ortaklaşa bu yolun guzergahını sadece 100 metre sola kaydırıp yeniden duzenlerler.. bu viraja dik bir ininşle girildiğinden ve sürücülerimizde malesef fizik yasaları konsunda bilincsiz olduğundan kazalar kaçınılmaz oluyor.. tek çaresi yeniden güzergah çalışmasıdır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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