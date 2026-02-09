Tire 2021 FK, İzmir Çoruhlu FK'yı 5-1 Yendi - Son Dakika
Tire 2021 FK, İzmir Çoruhlu FK'yı 5-1 Yendi

09.02.2026 19:31
Tire 2021 FK, 3. Lig'de İzmir Çoruhlu FK'yi 5-1 mağlup ederek puanını 31'e çıkardı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK, 20'nci hafta mücadelesinde deplasmanda İzmir Çoruhlu FK'yı 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla Tire takımı, 31 puana ulaşırken, düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK ise 12 puanda kaldı. Konuk ekip 15'inci dakikada Bora Ulu'nun golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. İzmir Çoruhlu FK'da Görkem Özalper, 47'nci dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibin eksik kalmasının ardından Tire temsilcisi 49'uncu dakikada Atakan Akbulut'un penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Konuk takım 60'ıncı dakikada Ümit Kurt, 64'üncü dakikada İbrahim Mirza Aral ile 2 gol daha buldu: 0-4. İzmir Çoruhlu FK'nın tek golünü 71'inci dakikada Muhammet Özer attı: 1-4. Maçın skorunu 78'inci dakikada Tire 2021 FK adına Işıkcan Koca attığı golle belirledi: 1-5.

Kaynak: DHA

Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

