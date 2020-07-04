Tire'de, belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu - Son Dakika

İZMİR'in Tire ilçesi Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın makam odasındaki çekmecede, dinleme cihazı bulundu. Dinleme cihazıyla ilgili açıklama yapan Başkan Duran, "Bizim kimseden saklımız gizlimiz yok, bunu yapan illaki ortaya çıkacaktır" dedi.

Tire Belediyesi'nde, 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazı bulundu. Başkan Duran'ın makam odasındaki çekmecede bulunan dinleme cihazıyla ilgili, polis ekipleri inceleme yaptı. Konuyla ilgili araştırma başlatıldı. Cihazı kimin koyduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma sürüyor. Tire Belediye Başkanı İYİ Partili Salih Atakan Duran, Tire Kaymakamlığı ve Tire Emniyet Müdürlüğü'ne de bilgi verdi.

'KİMSEDEN ÇEKİNCEMİZ YOK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Duran, "Bizim kimseden saklayacak da gizleyecek de bir şeyimiz yok. Biz bu makamın kapılarını tüm halkımıza açtık. Belediyeyi kapalı kapılar ardından karar alınan durumdan Tire halkına hesap verir, adil, şeffaf bir hale getirdik. Çok şükür kimseden hiçbir konuda, hiçbir şekilde çekincemiz yok" dedi.