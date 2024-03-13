CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tire Belediye Başkan adayını tanıttı

İzmir'in Tire ilçesinde bir dizi program kapsamında vatandaşlarla buluşup Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu'nu vatandaşlara tanıtan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hayati Başkan, mali müşavir, çalışkan bir arkadaşımız, 3 yıl gençlik kolları başkanlığımızı yaptı. İlçe başkan yardımcılığımızı yaptı. Siyasetten geliyor. Gençlik kollarından geliyor. Tire'nin bir evladı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de 40 yaş altındaki 12 göz bebeği gencinden bir tanesi" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi program yapmak için geldiği İzmir'de programlarına devam ediyor. İlk olarak Ödemiş'te vatandaşlarla buluşan Özel, daha sonra da oradan Tire'ye geçti. Tire'de de vatandaşlarla buluşan Özel, CHP Tire Belediye Başkan adayı olan Hayati Okuroğlu'nu halka tanıtarak, "31 Mart'ta yerel seçimler var. Tire'de büyük bir heyecan var. Tire, 'İşim gücüm Tire' diyen 39 yaşındaki adayımız Hayati Okuroğlu'na belediyeyi teslim etmek için gün sayıyor şeklinde konuştu.
"Tire'yi memleketimiz biliyoruz"
İzmir programları kapsamında 5 yerde miting yapacaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hava kapalı, bakalım nerede yağmur yağacak? Nerede güneş açacak derken, Tire'ye geldik. Otobüsün üstüne çıkarken yağmur başladı. Memleketim olan Manisa'mızda bu makbuldür, berekettir, yağmur iyidir. Gelecek güzel günlerin habercisidir. Biz Tire'yi memleketimiz biliyoruz. Burada çok arkadaşım var, çok dostum var. Bu benim 10 yaşından beri büyüdüğüm memleket İzmir. Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuduğum. Vatani görevimi yaptığım memleketim İzmir. Bu güzel İzmir'de iki gündür sizin gibi güzel insanlarla büyük bir heyecanı paylaşıyoruz" dedi.
"Hayati Başkan Tire'nin öz evladı"
Tire Belediye Başkan Adayı Hayati Başkanı vatandaşlara tanıtan Özel, "Hayati Başkan, mali müşavir, çalışkan bir arkadaşımız, 3 yıl gençlik kolları başkanlığımızı yaptı. İlçe başkan yardımcılığımızı yaptı. Siyasetten geliyor. Gençlik kollarından geliyor. Tire'nin bir evladı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de 40 yaş altındaki 12 göz bebeği gencinden bir tanesi. Tire'nin her yaştan gençlerini ona emanet etmeye geldim. Sebebi ise bu partinin kurucusu aynı zamanda Cumhuriyetin kurucusu diyor ya, 'Benim iki büyük eserim varsa bunlardan biri Cumhuriyetse diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyor. Partinin ilk genel başkanı Cumhuriyetin kurucusu bu Cumhuriyeti kurdu ama genel başkanlara emanet etmedi. Milletvekillerine, MYK üyelerine hatta askerlere ve Cumhuriyet Genel Kurmay başkanlarına emanettir demedi. Cumhuriyeti, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hayati gibi gençlere emanet etti. Bizde Hayati'yi Tire'de vatanını, milletini seven, Atatürk'ü seven, herkese emanet ediyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tire Belediye Başkan adayını tanıttı - Son Dakika
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