Hamza Dağ, İzmir\'de destek istedi

Politika

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Tire ilçesinde vatandaşlardan destek istedi.

Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire Salı Pazarı'nda vatandaşlarla sohbet etti.

Çocuklara oyuncak veren Dağ, esnafın talebini dinledi, seçimde destek istedi.

Dağ, su tüketim bedellerinden şikayet eden vatandaşlara, seçilmesi halinde su fiyatlarında yüzde 50 indirime gidileceğini söyledi.

Projelerini sahada 60 gündür anlattığını kaydeden Dağ, şunları ifade etti:

"Projelerimizi konuşuyoruz. İlçe belediye başkan adaylarımız da aynı şekilde projeleriyle konuşuyorlar. Bizim adaylarımızın çok baskın çıkacağını düşünüyorum. İnşallah 30 ilçenin tamamında ve büyükşehirde, İzmirli hemşehrilerimizin bu sefer daha çok hizmet edecek olandan yöne bir tercihte bulunacağını düşünüyorum. Çünkü İzmir'in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı var."

Dağ'a, Cumhur İttifakı Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan, AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu ve MHP Tire İlçe Başkanı Recep Doğru da eşlik etti.