AK Parti'li Necip Nasır, Tire'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti'li Necip Nasır, Tire'de muhtarlarla bir araya geldi

05.08.2022 16:13

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'in Tire ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'in Tire ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Tire'deki bir kafede düzenlenen toplantıda Nasır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde muhtarların çok önemli yeri bulunduğunu söyledi.

Muhtarların sorunların tespitinde önemli bir görev üstlendiğini aktaran Nasır, şöyle dedi:

"Muhtarlarımızın bu sorunları tespit ederek ilgili makamlara aktarmaları halinde başkanlık sisteminde çok daha hızlı aksiyon alarak çözüme gitmek mümkün. Parlamenter sistemde bir kanunu çıkarabilmek, bir değişimi yapabilmek için kararı alabilmek için bir süreci izlemek gerekirdi. Başkanlık sisteminde öyle değil, toplumla ilgili alınması gereken karar varsa o karar hızlı bir şekilde alınabiliyor."

Nasır, Ödemiş'te yüzde 87'si tamamlanmış TOKİ konutlarının İzmir Büyükşehir Belediyesinin dava açması nedeniyle teslimatının geciktiğini belirterek, ""Büyükşehir Belediyesi aslında 2019'da ihale edilen 2021'de bitireceğimiz bu inşaatı engellediği için bugünlere kadar sarktı ama biz Allah'ın izniyle onların oluşturmuş olduğu sorunları çözerek yıl sonunda evleri teslim edeceğiz." diye konuştu.

Kiraz Devlet Hastanesinin yapımını İzmir Büyükşehir Belediyesinin engellediğini kaydeden Nasır, "İzmir'in Ankara'da takılan bir tane projesi yok." dedi.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı da her zaman muhtarların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Gücümüz yettiğince yine bundan sonraki günlerde de bundan sonraki dönemlerde de sizlerden gelen talepler bizim başımızın tacıdır başımızın üstündedir." diye konuştu.

Nasır, kahvaltı programının ardından Tire Ticaret Odasını ziyaret ettikten sonra esnafla bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Necip Nasır, Tire'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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