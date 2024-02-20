Hamza Dağ, İzmir'de Süt Kuzusu Projesi'ni devam ettirecek - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ, İzmir'de Süt Kuzusu Projesi'ni devam ettirecek

Hamza Dağ, İzmir\'de Süt Kuzusu Projesi\'ni devam ettirecek

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmeleri halinde 1-5 yaş arasındaki çocukların evlerine süt dağıtımını içeren Süt Kuzusu Projesi'ni devam ettireceklerini belirtti. Dağ, Tire ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek projelerini anlattı.

20.02.2024 15:27  Güncelleme: 15:44
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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmeleri halinde 1-5 yaş arasındaki çocukların evlerine süt dağıtımını içeren Süt Kuzusu Projesi'ni devam ettireceklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dağ, geçmiş belediyelerin yaptığı iyi projeleri devam ettireceklerini ifade etti.

Dağ, "Mevcut büyükşehir belediyesi veya önceki belediye başkanlarının iyi yaptıkları, güzel yaptıkları her işi sürdüreceğiz. Bunlardan birisi de Süt Kuzusu Projesi'dir. Biz ayrım gayrım yapmayacağız. Bu konuda da çalışmak isteyen, üretmek isteyen herkesi destekleyeceğiz. Bu projenin akamete uğradığının farkındayım ama biz bu projeyi sahiplenip İzmir Büyükşehir olarak yeniden canlandıracağız." dedi.

Projeleriyle ilgili bilgiler veren Dağ, Tire- Belevi yolunun ilk etabının yüzde 90 tamamlandığını, kalan kısım ve diğer iki etabın da ilerleyen süreçte hızla bitirileceğini söyledi.

Hamza Dağ daha sonra Cumhur İttifakı Tire Belediye Başkan adayı Arif Demirkan, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Uğurlu ve MHP İlçe Başkanı Recep Doğru ile salı pazarı esnafını ziyaret etti ve taleplerini dinledi.

4 Eylül Stadı için proje sözü

Tire temasları kapsamında Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan Dağ, burada yaptığı konuşmada da ilçe merkezindeki 4 Eylül Stadı'nın yerine millet bahçesi yapmak istediklerini ancak yol alamadıklarını dile getirdi.

Eski stadın, altına iki kat otopark, üstüne yeşil alan, sportif alanlar ve yüzme havuzu yapılarak değerlendirilebileceğini aktaran Dağ, şunları kaydetti:

"Bunu büyükşehir belediyesiyle de yaparız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla da yaparız. Ama işin birebir takibini yapacak, bizimle omuz omuza verecek, kol kola gelecek arkadaşlarımız lazım. Burada aynı noktadan bakacağımız insanlar lazım. İnşallah o da gerçekleşir ve biz bu işi hayata geçiririz. Şehrin merkezindeki bu alana güzel bir otopark, üstüne yeşil alan, hem de sportif faaliyetler yapacağımız güzel bir yer yapalım. İsmini de Tire Bahçeleri veya İzmir Bahçeleri koyarız."

Toplantının ardından Ege Üniversitesinde 9 yıl önce öldürülen üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla yapılan lokma hayrına katılan Dağ, vatandaşlara lokma ikram etti.

Kaynak: AA

AK Parti, İzmir, Tire, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ, İzmir'de Süt Kuzusu Projesi'ni devam ettirecek - Son Dakika

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