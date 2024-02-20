Hamza Dağ, Tire\'ye otogar yapacak ve müjdeleri paylaştı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Tire'ye otogar yapacağını açıklayarak, Yaşlı Bakım Evi, Çocuk Hastanesi ve Diş Hastanesi ve İtfaiye binası müjdelerini de Tirelilerle paylaştı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına bugün Tire'de başladı. Dağ, burada muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Hamza Dağ'a bu program da, Cumhur İttifakı Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan, AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu ve MHP Tire İlçe Başkanı Recep Doğru eşlik etti.
"İyi projelerin devamını sağlayacağız"
AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, MHP Tire İlçe Başkanı Recep Doğru ve Cumhur İttifakı Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan'ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen Hamza Dağ burada yaptığı konuşmada, geçmiş belediyelerin yaptığı iyi projeleri devam ettireceklerini belirtti. Dağ, "Bu dönemde özellikle akamete uğradığı için söylüyorum, biz kesinlikle iyi olan her şeyin devamını sağlayacağız. Mevcut büyükşehir belediyesi veya önceki belediye başkanlarının, iyi yaptıkları, güzel yaptıkları her işin devamını sürdüreceğiz. Bunlardan birisi de 'Süt Kuzusu Projesi'dir. İki türlü bu proje faydalı bir projedir. Biz kimseden ayrım, gayrım yapmayacağız. Bu konuda da çalışmak isteyen, üretmek isteyen herkesi destekleyeceğiz. Bu projenin de akamete uğradığının farkındayım ama biz bu projeyi sahiplenip, İzmir Büyükşehir olarak yeniden canlandıracağız" ifadelerini kullandı.
Dağ'dan müjdeler: "Belevi yolu bitecek"
Hamza Dağ, 1 Nisan sabahı İzmir'in yönetiminde halkın olacağını belirterek, projelerine değindi. Dağ, Tirelilerin en büyük talebi olan Belevi Yolu'nun ilk etabının yüzde 90 tamamlandığını belirterek, kalan kısım ve diğer iki etabın ilerleyen süreçte hızla tamamlayacaklarını söyledi. Tire'ye otogar yapacaklarını da açıklayan Dağ, Yaşlı Bakım Evi, Çocuk Hastanesi ve Diş Hastanesi ve İtfaiye binası müjdelerini de Tireli hemşehrileriyle paylaştı.
En büyük pazar yerini gezdi
Hamza Dağ ve beraberindekiler daha sonra Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olan Tire Salı Pazarı alanını ziyaret etti. Burada esnafla sohbet eden Dağ, onların taleplerini dinleyip, yapılması gerekenleri not aldı.
Süt Kooperatifi'ni ziyaret etti
Salı Pazarı ziyaretinin ardından Tire Süt Kooperatifi'ne geçen Hamza Dağ'ı burada Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk ve Yönetim Kurulu karşıladı. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından kooperatif önünde hatıra fotoğrafı çekilen Hamza Dağ, ardından Tire Turgut Özal bulvarında bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. - İZMİR
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