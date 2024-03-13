CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Tire'de Seçim Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Tire'de Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Tire\'de Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tire'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Tugay, çiftçilerin üretiminin değerini artırmak için çaba göstereceğini belirtti.

13.03.2024 16:47  Güncelleme: 17:30
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HABER: YAĞMUR BERİL VAROL – KAMERA: KERİM UĞUR

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tire'de; "Çiftçimizin üretiminin değerini 5 paralık ettiler. Bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi pek çok noktada çiftçinin yanında oldu. Ürettiğiniz her şey değer kazanacak, her aşamada Büyükşehir'i yanınızda göreceksiniz. Tire'nin güzelliğine güzellik, değerine değer katmak, hizmet bekleyen yurttaşlarımızın yanında olmak için 1 Nisan'dan itibaren yanınızda olacağım. Nefes almadan çalışacağım söz veriyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Tire ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. CHP Tire İlçe Bakanlığı önünde düzenlenen mitinge, Genel Başkan Yardımları Deniz Yücel ve Murat Bakan, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Mahir Polat ve Yüksel Taşkın, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Tire Belediye Başkan Adayı Hayati Okuroğlu, Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun, Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran, eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve çok sayıda partili katıldı.

Mitingde konuşan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, "1 Nisan'dan itibaren yeni sayfa açacağız. Bu sayfayla İzmir'imizin dört köşesinin emaneti bizim olacak bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. 20 yılda Belevi yolunu bitiremeyenlere inat Küçük Menderes'te kuracağım asfalt şantiyesiyle yolları açmak boynumun borcu olsun. İhtiyaç duyulan her tesisi otogarı yüzme havuzu spor tesisi sosyal tesisini açmak hizmetinize sunmak görevimiz olsun" dedi.

"ÇİFTÇİMİZİN ÜRETTİĞİNİN DEĞERİNİ 5 PARALIK ETTİLER BEN ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLACAĞIM"

Çiftçinin ürettiği her şeyin değer kazanacağının altını çizen Tugay, "Çiftçimizin ürettiğinin değerini 5 paralık ettiler. Bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi pek çok noktada çiftçinin yanında oldu. Aziz başkanın yaklaşımını büyütüp yanınızda olarak çiftçimizin ve hayvancılığımızın yanında olacağım. Tire'nin güzelliğine güzellik, değerine değer katmak, hizmet bekleyen yurttaşlarımızın yanında olmak için 1 Nisan'dan itibaren yanınızda olacağım. Nefes almadan çalışacağım, söz veriyorum, sizlere taahhüt ediyorum. Hayati başkanımla beraber Tire'yi başka bir noktaya taşıyacağız, hepinizin desteğini bekliyorum" dedi.

CHP Tire Belediye Başkan Adayı Hayati Okuroğlu da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"31 Mart dolayısıyla değişime çok az kaldı. Hepinizin desteğiyle genel başkanımızın başlattığı değişim hareketinden başarıyla çıkacağız. Bu güzel ilçemizde Tire ittifakıyla geleceğe hazırlamak için buradayız. İlçemizin sorunlarını biliyoruz çözmek için buradayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay'la hazırlamadığımız projelerle Tiremizi örnek gösterilen ilçelerinden biri yapmaya emin adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Tire'de Seçim Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Tire'de Seçim Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
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