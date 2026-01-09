Tire'de Kütüphane Belgeseli Hazırlandı - Son Dakika
Tire'de Kütüphane Belgeseli Hazırlandı

09.01.2026 10:40
Tire'de lise öğrencileri, Necip Paşa Kütüphanesi'nin tanıtımı için belgesel hazırladı.

İzmir'in Tire ilçesinde lise öğrencileri öğretmenleriyle, iki asra yakın hizmet veren ve birçok değerli eseri barındıran Necip Paşa Kütüphanesi'nin bilinirliğini artırmak için belgesel hazırladı.

İstanbul'un tanınmış alimlerinden Abdulmucib Efendi'nin oğlu Mehmet Necip Paşa'nın Baruthane Nazırlığı görevindeyken inşa ettirdiği ve İstanbul'da topladığı 670 kitabı vakfiyesi ile birlikte göndererek kuruluşunu sağladığı kütüphane, ilk günkü güzelliğini koruyor.

Bölgenin rutubetli ortamından kitapların etkilenmemesi için zemini yüksekte tutularak "fevkani" biçimde tasarlanan bina, Klasik Dönem Osmanlı mimarisi özellikleri taşıyor.

Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi'nden 3 öğretmen ve 4 öğrenci, 1827'de yaptırılan, 1800'ü el yazması 5 bin 156 kitabı bünyesinde bulunduran kütüphaneyi tanıtmak için geçen yıl çalışma başlattı.

Yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından kütüphanenin 13 dakikalık belgeseli çekildi. Belgesel çalışma kapsamında açılan internet sitesinde beğeniye sunuldu.

Proje koordinatörü Ayten Sarıışık, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren kütüphaneyle kurduğu kişisel bağın projeye ilham verdiğini ifade etti.

Böylesine önemli bir eserin yeterince bilinmediğini düşündüğünü aktaran Sarıışık, bu eksikliğinin giderilmesi için çalışmayı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Öğrencilerden Mehmet Enes Yıldız da Necip Paşa Kütüphanesi'nin saklı kalmış bir eser olduğunu vurgulayarak, projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kütüphane sorumlusu Ahmet Kılıç ise kütüphanenin Osmanlı döneminden bugüne kalan nadir vakıf kütüphanelerinden olduğunu, gençlerin vakıf kültürüne sahip çıkmasının çok değerli bulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

