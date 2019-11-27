Tire'de öğretmenler konser verdi

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Tire'de görev yapan müzik öğretmenlerinin oluşturduğu grup, Belediye Kültür Salonunda konser verdi.

Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Atakan Duran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse'nin de katıldığı konserde müzik öğretmenlerinin oluşturduğu saz ekibi ve koro eşliğinde şarkılar seslendirildi.

Piyanoda Derya Kırlangıç, kemanda Aykut Ege, bateride Özgür Çağlar Ceylan, bas gitarda Alaaddin Bayrak, bendirde Ali Kırkbaş, gitarda Berkant Koşar, bağlamalarda Süleyman Tosun ve Hüseyin Bahtiyar Kaya, Kontur Basta Nebi Toprak, ritm sazda Ersin Kuşkanat yer alırken, mzüik öğretmenleri Deniz Nazlı Tok, Seda Can, Mefharet Bozkurt, Ezgi Erdinç, Esra Taviş ve Yeşim Gülmen de solist olarak sahne aldı.