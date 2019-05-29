Son Dakika Haberleri: Tire'de Sunullah Efendi büstü açıldı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Tire'de Sunullah Efendi büstü açıldı

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde, 100 yıl önce düşman işgaline karşı milli mücadeleye destek veren Sunullah Efendi'nin büstü açıldı.

Tire'de Sunullah Efendi büstü açıldı, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde, 100 yıl önce düşman işgaline karşı milli mücadeleye destek veren Sunullah Efendi'nin büstü açıldı.
Tire Belediyesi Kent Müzesi önündeki büstün açılışında konuşan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, büstün açılış tarihi olarak 28 Mayıs'ı seçmelerinin özel bir anlamı olduğunu, Yunan işgalinin 100 yıl önce 28 Mayıs'ta başladığını kaydetti.
Sunullah Efendi'nin o günlerde insanlara vatanperver çağrılarda bulduğunu, işgalin en başında onurlu bir duruş sergilediğini, Tire'de Kuvayımilliyenin ilk adımlarını atttığını ifade eden Duran, şöyle devam etti:
"Sunullah Efendi, Gökçen Efe ve zeybeklerine istihbarat sağlamış, lojistik destek vererek milli mücadelenin büyümesine ve işgale karşı büyük bir hareketin çıkmasına vesile olmuştur. Cumhuriyete kadar düşman ve işbirlikçileri ile cumhuriyetten sonra ise cahillikle mücadele etmiştir. Hayatı boyunca ilçesi ve ülkesi için çalışmış pek çok sivil toplum ve derneklerin ya kurucusu ya da destekçisi olmuştur. Tire'de cumhuriyet döneminin ilk müftüsü olan Sunullah Efendi aynı zamanda Halk Fıkrasının kurucularındandır."
Programda Duran, Sunullah Efendi'nin torunu Belgin Değirmencioğlu, Duran'a çiçek takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:42 Kaynak: AA
İzmir, Tire, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı! Kan davasına dönüşen Hayrettin İkilik cinayetinde 3 tutuklama A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı Guti'den flaş karar! Beşiktaş'tan ayrılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 10:55:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire'de Sunullah Efendi büstü açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]