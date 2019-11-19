Tırın havada giden dorsesi tabelaya takıldı
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Akşehir D-300 kara yolu otogar yakınlarında damperi açık şekilde seyreden TIR'ın dorsesi yol üzerindeki tabelaya takıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Akşehir D-300 kara yolu otogar yakınlarında damperi açık şekilde seyreden TIR'ın dorsesi yol üzerindeki tabelaya takıldı.
Alınan bilgiye göre otogar yakınlarında meydana gelen kazada, Konya-Afyonkarahisar yönünde seyir halindeki dorsesi açık tır, Yunak-Tuzlukçu-Ankara yol ayrımını gösteren tabelaya çarptı.
Kaza sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapanırken tabelaları da kullanılamaz hale geldi.
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