Son Dakika Haberleri: Tırın havada giden dorsesi tabelaya takıldı
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Tırın havada giden dorsesi tabelaya takıldı

6 saat önce

Akşehir D-300 kara yolu otogar yakınlarında damperi açık şekilde seyreden TIR'ın dorsesi yol üzerindeki tabelaya takıldı.

Tırın havada giden dorsesi tabelaya takıldı, System.String[]

Akşehir D-300 kara yolu otogar yakınlarında damperi açık şekilde seyreden TIR'ın dorsesi yol üzerindeki tabelaya takıldı.

Alınan bilgiye göre otogar yakınlarında meydana gelen kazada, Konya-Afyonkarahisar yönünde seyir halindeki dorsesi açık tır, Yunak-Tuzlukçu-Ankara yol ayrımını gösteren tabelaya çarptı.


Kaza sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapanırken tabelaları da kullanılamaz hale geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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