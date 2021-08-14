Tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tır ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ereğli - Akçakoca yolu üzerinde Turan Keklik'in kullandığı 81 AAG 187 plakalı motosiklet, C.S.'nin kullandığı 67 SL 412 plakalı tır ile çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu Turan Keklik ağır yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Keklik'e acil serviste yapılan müdahalelerin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Turan Keklik burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. - ZONGULDAK