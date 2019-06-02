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Tırmanma yarışları Kartepe'de büyük ilgiyle tamamlandı

1 saat önce

Kartepe Belediyesi ile KOSDER işbirliğinde gerçekleştirilen 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, büyük ilgi gördü.

Tırmanma yarışları Kartepe'de büyük ilgiyle tamamlandı, System.String[]
Kartepe Belediyesi ile KOSDER işbirliğinde gerçekleştirilen 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, büyük ilgi gördü.

2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) işbirliğinde Derbent - Kartepe parkurunda gerçekleştirildi. 15 aracın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada dereceye girenlere kupaları Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından verildi. Yarışlarda 4 ayrı kategoride araçlar mücadele ederken, saat 10.00-11.00 arasında antrenman çıkışları sonrasında zamana karşı yarışlar başladı. 5,30 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli yarış Kartepe Derbent bölgesinde start aldı.

Kartepe Tırmanma yarışında ilk çıkış 13.00'te, ikinci çıkışı 14.30'da ve üçüncü çıkış da saat 16.00'da yapıldı. Yarışların başlama startını Kartepe Belediye Başkanı Kocaman tarafından verilirken, yarışmalar sonunda 1. kategoride Murat Can Şen 1., Hakan Solay ise 2. oldu. 2. kategoride Yiğit Sercan Yalçın 1., Nizamettin Kaynak 2., Alper Yıldız ise 3. oldu. Kıyasıya mücadelelere sahne olan 3. kategoride ise Refik Bozkurt 2., Erdal Etyemez 2., Tansel Tunca 3. oldu. 4. kategoride ise Emin Cem Yalın 1., Uğur Soylu 2., Selim Bacıoğlu 3., Tuğrul Köselerden 4. oldu.

En iyi parkur zamanlamasını Emin Cem Yalın elde ederken, en iyi takım ise GP Garajı oldu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:56 Kaynak: İHA
Derbent, Kocaeli, Türkiye, Kartepe, Spor
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