Tırnak Batmasına 'Tel'li Çözüm

Günümüzde insanların en sık karşılaştığı sıkıntılardan biri de tırnak batmasıdır. Yanlış tırnak kesimi ve ayakkabı vurması sonucunda ortaya çıkan rahatsızlığın tedavisinde tırnak teli uygulanabilir. Bu işlemin ardından, kişi günlük hayatına devam eder.

Tırnak teli uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Özel Esentepe Hastanesi Dermatoloji (Cildiye) Bölümü'nden Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, tırnağın gereğinden kısa ya da köşelerinin derin kesilmesi sonucunda tırnak batmasının ortaya çıkabildiğini söyledi. Sezgin, batmanın tırnağın keskin tarafının, tırnağın sonundaki ya da yan kısmındaki deriye gömülmesi ile oluştuğunu ifade ederek, "Bu durum bir süre sonra acı ve iltihaplanmaya neden olur. İltihaplanmanın ilerleyen evresinde de bölgede, ekstra bir doku ya da dışarı akan sarı bir iltihap sıvısı meydana gelebilir. İltihaplı tırnak batması, tedavi edilmediği zaman daha da kötü bir hal alır ve bu durumda cerrahi müdahaleye gerek duyulabilir" dedi.

Rahatsızlığın en büyük sebebinin yanlış tırnak kesimi olduğunu dile getiren Sezgin, yanlış pedikür işlemleri, çok dar çorapların giyilmesi, ayakkabı vurması ve çok sıkı ayakkabı giyilmesinin de etkili olduğuna dikkat çekti.

Anesteziye gerek yok

Tırnak batmasının kişinin günlük yaşamını olumsuz etkilediğini dile getiren Sezgin, birçok kişinin tırnak çekimi işleminden korktuğu için doktora başvurmaktan çekindiğini kaydetti. Sezgin, son yıllarda rahatsızlığın tedavisinde tırnak teli uygulamasına geçildiğini belirterek, "Tırnak batığında uygunluk durumuna göre tırnak teli uygulaması yapılabilir. Bu uygulamada tırnak teli takılıyor. İşlemde herhangi bir anesteziye gerek yok. Ayrıca uygulama yaklaşık 10 dakika sürüyor" dedi. Tırnak teli uygulamasının oldukça basit bir işlem olduğunu vurgulayan Sezgin, hasta açısından da herhangi bir ağrı ya da acı olmadığını söyledi.

Sezgin, tel ile tırnak kenarındaki kızarıklık ve ödemin giderildiğini ifade ederek, "İşlem oldukça basittir ve her yaş grubundaki hastaya uygulanabilir. Tırnak teli uygulamasında batan kısma ve karşı kısmına iki tane kancası olan özel bir tel bağlanır. Bu telin her iki tarafında da gerginliği sağlayıcı silikon halkalar vardır. Bu halkalar ile gerginliği sağladıktan sonra halkanın üzerine küçük bir yapışkan bırakılır" diye konuştu. Tırnağın batık kısmının bu tel ile ayrıştığını anlatan Sezgin, bu şekilde tırnağın batıktan kurtulduğunu dile getirdi.

Uygulama tamamen acısız

Telin, tırnak yapısına göre bazı hastalarda bir ay, bazı hastalarda ise daha uzun süre kalabildiğini ve gerekli durumlarda telin çıkarılacak uzayan tırnağa tekrar takılabildiğini belirten Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, şöyle devam etti: "Uygulamalar tamamen acısızdır ve kişinin yaşam tarzına hiçbir kısıtlama getirmez. Hasta uygulama sonrası ayakkabılarını rahatlıkla giyebilir ve günlük hayatına devam edebilir. Tırnak teli uygulaması tedaviye hemen cevap vermesi ve günlük hayatı etkilememesinden dolayı fazlasıyla tercih ediliyor."