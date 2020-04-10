Tivibu'nun EvdendeGüzel klasöründeki tüm yapımlara ücretsiz erişim

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, nisan ayında da izleyicilerine sinema programı sunarken EvdendeGüzel klasöründeki tüm yapımlara ücretsiz erişim sağlıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, Kırmızı Halı ve Seç İzle klasöründeki ödüllü ve gişe rekortmeni filmlerin yanı sıra, EvdenDeGüzel klasöründe bir çok farklı yapım izleyiciyle ücretsiz buluşuyor.

Tüm izleyicilere açık EvdenDeGüzel klasöründeki Pasifik Savaşı'nda, başka galaksiden gelen Kaiju adındaki devasa yaratıklara karşı insanoğlu aynı cüssedeki robotlarla karşılık veriyor.

Guy Ritchie'nin yönettiği Kod Adı: U.N.C.L.E.'da, 60'lı yıllarda CIA ve KGB'nin dahil olduğu bir casusluk öyküsü ekrana geliyor. Sıkı Aile'de, bir evlilik öncesinde tüm aile üyeleri bir araya gelince komik anlar yaşanıyor.

Son dönem yapımlarının yayınlandığı Kırmızı Halı klasöründe Karlar Ülkesi 2 de yer alıyor.

Animasyonda Elsa, büyülü güçlere neden sahip olduğunu öğrenmek istiyor, arkadaşlarıyla beraber bilinmeyen bir ormana doğru yolculuk yapıyor.

14 Nisan'da gösterime girecek Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nde, Rey ve Kylo Ren karakterlerinin akıbeti belli olurken, galaksideki dengeler değişiyor.

26 Nisan'da izleyiciyle buluşacak İnanılmaz Aile 2'de, süper güçlere sahip bir aile dünyayı kurtarmaya çalışıyor.

Tivibu'nun Seç-İzle klasöründe yer alan yapımlar, yayın zamanı beklenmeden istenilen zamanda seyredilebiliyor.

Oyun Gecesi'nde, rekabet bağımlısı bir çiftin katıldığı oyuna uluslararası bir suç örgütünün karışması konu ediliyor.

Yönetmenliğini Üç Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg'ün yaptığı Ready Player One, sıra dışı konusu ve efektleriyle dikkat çekerken, Kong: Kafatası Adası'nda efsanevi goril King Kong'un evi uğruna verdiği savaşı anlatılıyor.

Mission: Impossible – Yansımalar ise sinema eleştirmenlerine göre en iyi Görevimiz Tehlike yapımları arasında ilk sırada yerini alıyor.

Tivibu'nun konusuna göre ayrışan film kanalları Sinema Yerli, Sinema Aile, Sinema TV, Sinema Komedi ve Sinema 1001'de her gün farklı türde birçok film yayınlanıyor. Dokuz Oscar ödüllü sahibi İngiliz Hasta, 14 Nisan 19.15'te Sinema 1001 kanalında izleyiciyle buluşacak.

19 Nisan saat 21.30'da Sinema TV'de yayınlanacak Jumanji: Vahşi Orman'da, dört genç arkadaş bir video oyunu oynamaya başladıkları anda kendilerini bir anda vahşi bir ormanda, başka bedenlerin içinde buluyor.