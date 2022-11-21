Vali Mustafa Masatlı, kaza geçiren oyuncuları ziyaret etti: Bir kişinin durumu kritik - Son Dakika
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Vali Mustafa Masatlı, kaza geçiren oyuncuları ziyaret etti: Bir kişinin durumu kritik

21.11.2022 12:02

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tır kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Son durum hakkında bilgi veren Masatlı, bir kişinin durumunun kritik olduğunu, oyuncu Ceyhun Fersoy'un da ayak tendonlarında sorun olduğunu ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğunu belirtti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza geçiren oyuncuları ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı: Bir kişinin durumu kritik

"BİR KİŞİNİN DURUMU KRİTİK"

Hastaların son durumu hakkında bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu: "Kazada maalesef 3 insanımızı kaybettik. Kaza sonucu 7 tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan 2 tanesini Samsun'a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu. 4 tanesi de şu an itibariyle Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan 1 tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz.

Kaza geçiren oyuncuları ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı: Bir kişinin durumu kritik

"CEYHUN FERSOY'UN VÜCUDUNDA YARALAR VAR"

"Ceyhun Bey'le de görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var."

Vali Masatlı'nın durumunun kritik olduğunu söylediği kişinin başarılı oyuncu Sergen Deveci olduğu konuşuluyor.

Kaza geçiren oyuncuları ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı: Bir kişinin durumu kritik
Ceyhun Fersoy
Kaza geçiren oyuncuları ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı: Bir kişinin durumu kritik
Kaza geçiren oyuncuları ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı: Bir kişinin durumu kritik
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Vali Mustafa Masatlı, kaza geçiren oyuncuları ziyaret etti: Bir kişinin durumu kritik - Son Dakika

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