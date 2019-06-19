Tiyatro Keyfi, Türk tiyatrosunu Romanya'da temsil edecek

Tiyatro Keyfi tarafından hazırlanan "Gözlerin Ardında Müzikal", Romanya'daki Sibiu Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sergilenecek.

Tiyatro Keyfi tarafından hazırlanan "Gözlerin Ardında Müzikal", Romanya'daki Sibiu Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sergilenecek.

Bugüne kadar 5 ödül kazanan oyun, Avrupa'nın dünyaya açılan en büyük tiyatro satış marketi niteliğinde olan festivalin ana tablosuna seçilen ilk Türk eseri oldu.

Daha önce yurt içinin yanı sıra Londra, Jaffa, Amsterdam, Lahey KKTC gibi yurt dışı turneleri yapan oyun, yarın Sibiu Uluslararası Tiyatro Festivali takipçileriyle buluşacak.

Kurulduğu günden beri "Rain Man", "Cahide Sonku Müzikali", "Öykülerden Oyunlar", "Camille - Taşın Kalbi", "Öylesine Hikayeler", "Kırık Boynuzun Hikayesi" gibi birçok oyun sahneleyen Tiyatro Keyfi, Romanya'daki gösterimle bu sezonu kapatacak.

Nava Semel'in yazdığı, Kemal Başar'ın yönettiği akustik müzikal türündeki "Gözlerin Ardında Müzikal"ın koreografisinde Alpaslan Karaduman, müziklerinde ise Özgün Uğurlu imzası bulunuyor.

Işık tasarımını Yüksel Aymaz, dekor ve kostüm tasarımı Mine Gökbuget Erbek'in yaptığı müzikal, down sendromlu oğlunun doğumundan sonra eşi dahil herkes tarafından yalnız bırakılan bir anneyi merkezine alıyor.

Anneyi canlandıran Eda Kandulu'na Kemal Başar, Nejat Dimili, Melike Çetin, Ziya Serkan Doğan ile Erkan Çelebi'den oluşan orkestra eşlik ediyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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