3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Amasya Valisi'nden açıklama: Minibüsün süratli olduğu tespit edildi - Son Dakika
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3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Amasya Valisi'nden açıklama: Minibüsün süratli olduğu tespit edildi

21.11.2022 12:20

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin açıklama yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Yapılan ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu tespit edildi" şeklinde konuştu.

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARI ZİYARET ETTİ

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralanan oyunculara geçmiş olsun dileğini iletip yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı alan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Ceyhun Fersoy ile görüştüğüne değinerek "Ceyhun Bey'in durumu iyi. Sadece ayağında, tendonlarda bir sorun vardı. Vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan yaralar var. Tahmin ediyorum birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz" diye konuştu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'dan 3 kişinin can verdiği minibüs kazasıyla ilgili açıklama: Minibüsün süratli olduğu tespit edildi

"MİNİBÜSÜN SÜRATLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Kazayla ilişkin de açıklama yapan Vasatlı, , "Yapılan ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı. Melis İşiten, Filiz Özbek, Aykut Bektaş tedavilerinin ardından taburcu oldu. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz Samsun'a sevk edildi. Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi ve yoğun bakımda olan Sergen Deveci'nin tedavileri sürüyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'dan 3 kişinin can verdiği minibüs kazasıyla ilgili açıklama: Minibüsün süratli olduğu tespit edildi
Amasya Valisi'nden 3 kişinin can verdiği kazayla ilgili açıklama: Minibüsün süratli olduğu tespit edildi
3 kişinin yaşamını yitirdiği kazzaya karışan ünlü oyuncuların saatler önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı Oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi Tolga Güleryüz feci kazada yaşamını yitirdi Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: İHA
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Vali Mustafa Masatlı, kaza geçiren oyuncuları ziyaret etti: Bir kişinin durumu kritik Vali Mustafa Masatlı, kaza geçiren oyuncuları ziyaret etti: Bir kişinin durumu kritik 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazzaya karışan ünlü oyuncuların saatler önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazzaya karışan ünlü oyuncuların saatler önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Mustafa Masatlı, Amasya, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

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