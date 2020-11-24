TKDK'dan aldığı destekle kadınlara örnek oldu

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde yaşayan Habibe Koçak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı makine ekipman desteği ilee beldede yaşayan kadınlara örnek oldu.

IPARD II - 3. Başvuru Çağrısı kapsamında 48 bin 500 lira maliyetindeki makine ekipman alımı projesi için TKDK'dan 21 bin 750 lira hibe aldı.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu, evlenene kadar ailesinin yanında tarım ve hayvancılıkla uğraştığını dile getiren Koçak, eşinin belediyede zabıta memuru olduğu için arazileriyle fazla ilgilenemediğini, bu nedenle ailesinin yanında öğrendikleriyle ve kendine olan güvenle eşine ait arazilerin yönetimini ve hayvanların bakımını üstlendiğini söyledi.

60 dönüm arazide buğday, arpa, bakliyat ve hayvanların ihtiyacını karşılamak için yem bitkileri üzerine ekim yaptığını dile getiren Koçak, "Bağımızda üzüm yetiştiriyordum. Eşim TKDK'nın düzenlediği bir tanıtım toplantısında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapanlara makine ekipman desteği verildiğini ve bayanlara da öncelik tanındığını öğrenmiş. IPARD II - 3. Başvuru Çağrısı'na, arazimizin bir kısmında tıbbi ve aromatik bitkiler listesinde yer alan aspir ve çemen yetiştiriciliği yapmak üzere pulluk, kültivatör, römork, ekim, ilaçlama ve gübre serpme makinesinden oluşan makine ekipman alımı projesi hazırlattık. Desteklenen bu projemizle, bazı eski makine ve ekipmanlarımızı yenilemiş ve kapasitelerini artırmış olduk" dedi.

Koçak, köyde ilk defa TKDK desteği alan bir yatırımcı olarak hayata geçen projesiyle köylülerine de örnek olduğunu dile getirdi.

Daha sonraki çağrılara köylülerinden de başvuru yapıldığına işaret eden Koçak, " Bundan da mutluluk duyduk. TKDK çalışanları bize çok yardımcı oldu. Köyümüz merkeze uzak olduğu için sürekli telefonla irtibat kurup aklımıza takılanları sorup öğrendik. Bu koordinasyon sayesinde eşlerimizi rahatlıkla hallettik" ifadelerini kullandı - ÇORUM