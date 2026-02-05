TKDK Erzincan'da 26.5 Milyon Avro Hibe Desteği - Son Dakika
Ekonomi

TKDK Erzincan'da 26.5 Milyon Avro Hibe Desteği

05.02.2026 15:24
Erzincan'da TKDK, 13 yılda 294 projeye toplam 26.5 milyon avro hibe sağladı. 2025 hedefleri açıklandı.

Erzincan'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünce 13 yılda, 294 projeye 26 milyon 500 bin avro hibe desteği sağlandı.

TKDK Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş, kurumda düzenlediği "2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında 2025'te kentte 46 IPARD projesinin tamamlanarak hibe ödemelerinin yapıldığını söyledi.

TKDK Erzincan İl Koordinatörlüğünün, 2025 yılı yatırım ve hibe ödeme sıralamasında, Türkiye'de 11'inci sırada yer aldığını belirten Bektaş, şöyle devam etti:

"2026 yılının henüz ilk ayında olmamıza rağmen 28 milyon liralık 6 projemize ocak ayında 10 milyon lira hibe ödedik. 2026'ya da böyle hayırlı ve hızlı adımlarla başlamış olduk. 2025 yılından yapımı devam eden 24 adet yatırım işletmemiz var. Bunların yatırım tutarları 285 milyon lira ve bunlara biz 104 milyon lira hibe vereceğiz. Bu hibeyi de 2026'nın ilk çeyreğinde ödemeyi planlıyoruz."

Geçen yıldan yatırımı devam eden ve sözleşmeye bağlanacak 560 milyon lira maliyetli 44 yatırım projesine 292 milyon lira hibe ödeyeceklerini anlatan Bektaş, şunları kaydetti:

"Erzincan Koordinatörlüğü, kuruluşundan 2025 sonuna kadar ilimize 294 IPARD projesi kazandırdı. Bu 294 IPARD projesinin toplam yatırım tutarı 43 milyon 300 bin avro. Erzincan'a 26 milyon 500 bin avro hibeyi 2025 sonu itibarıyla ödedik. Önümüzdeki süreçte inşallah bu miktarları hep birlikte şehrimizde ve bölgemizde artırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. TKDK olarak özellikle nitelikli yatırım, üretim ve istihdam felsefesinin yanında, yerinde yatırım, üretim, istihdam ilkeleri ile şehrimize, bölgemize daha efektif, katma değerli, sürdürülebilir yatırımları kazandırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hibe Desteği, Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

