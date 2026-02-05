TKDK Erzincan'da 44 Proje Tamamlandı - Son Dakika
Ekonomi

TKDK Erzincan'da 44 Proje Tamamlandı

TKDK Erzincan\'da 44 Proje Tamamlandı
05.02.2026 13:59
TKDK, Erzincan'da 2025'te toplam 560 milyon TL yatırım tutarındaki 44 projeyi teslim aldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzincan İl Koordinatörlüğü, 2025 yılında toplam yatırım tutarı 560 milyon TL olan 44 projeyi teslim aldı.

TKDK Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş, 2025 yılı değerlendirmesinde Erzincan'da 46 IPARD projesinin tamamlanarak ekonomiye kazandırıldığını açıkladı. Seracılıktan hayvancılığa, kırsal turizmden zanaatkarlığa kadar birçok alanda hayata geçirilen projelerin toplam yatırım tutarının 274 milyon TL olduğu, bu projelere 191 milyon 609 bin TL hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Bektaş, TKDK'nın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak Avrupa Birliği IPARD fonlarını kullanan akredite bir kurum olduğunu belirterek, destek oranlarının yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değiştiğini ifade etti.

2025 yılında tamamlanan projeler arasında mezbaha, arıcılık işletmeleri, kırmızı et işleme tesisleri, büyükbaş hayvancılık yatırımları, kırsal otel, kültür mantarı üretim tesisi, ahşap atölyesi ve 27 sera işletmesi yer aldı.

Kuruluşundan bu yana Erzincan'da 294 IPARD projesinin hayata geçirildiğini kaydeden Bektaş, il koordinatörlüğünün 2025 yılı hibe ödeme sıralamasında Türkiye genelinde 11'inci sırada bulunduğunu açıkladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TKDK Erzincan'da 44 Proje Tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: TKDK Erzincan'da 44 Proje Tamamlandı - Son Dakika
