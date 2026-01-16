TKK Cumhurbaşkanı Erhürman’dan İlişkilere Vurgu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da kabul etti.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin başka herhangi iki devlet arasındaki ilişkilere hiçbir şekilde benzemediğini belirterek, görüşmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Erhürman, özellikle Kıbrıs sorunu ve dış politikayla ilgili konuları Türkiye ile istişare içerisinde yürüteceklerini, seçimden önce de seçimden sonra da söylediklerini ifade ederek, Türkiye-KKTC ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve KKTC'nin "daha önce yaşananlardan ders çıkarmak" ortak görüşüne sahip olduğunu vurgulayan Erhürman, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk halkı, net ve hukuki olarak Kıbrıs adasındaki iki eşit kurucu ortaktan biri. Dolayısıyla eşit egemenlik haklarına sahip olan iki eşit kurucu ortaktan biri. ve bu haklarımızın fiilen şu anda sahada ihlal ediliyor olması bizim tahammül göstereceğimiz bir şey değil. Ama maalesef son dönemde özellikle Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı ile birlikte bu konulardaki yaklaşımların daha da kabul edilemez noktalara doğru taşındığını üzülerek görüyoruz."

Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının, tarihi boyunca hiçbir Cumhurbaşkanı döneminde "masadan kaçmadığını" ve Türkiye ile istişare içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tüm cumhurbaşkanları, Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde politikalar yürüttü. Evet biz masadayız ama masada olmamız demek de haklarımızdan, menfaatlerimizden, eşit egemenlik haklarımızdan, siyasi eşitliğimizden vazgeçmek anlamına asla gelmez. Ama bunun yanında bir de masa dışında bir dünya var. Bu konuda da her zaman Türkiye Cumhuriyeti diplomatik yollarla Kıbrıs Türk halkının dünyayla ilişkilerinin tanzim edilmesinde çok değerli katkılarda bulundu. Bundan sonra da böyle olacağını biliyorum."

Erhürman, Türkiye ve KKTC'nin sürekli olarak temas halinde çalışmasının son derece önemli olduğuna değinerek, "Göreve geldiğim günden beri de böyle çalışıyor olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bunun böyle devam edeceğine de yürekten inanıyorum." dedi.