TMO 2026 Çeltik Fiyatlarını Açıkladı

23.01.2026 14:03
Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026 çeltik alım fiyatlarını belirledi.

(EDİRNE) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),  2026 yılı çeltik alım fiyatını açıkladı. Baldo grubu çeltik için alım fiyatı ton başına 40 bin TL, cammeo grubu için 38 bin TL, osmancık grubu için ise 32 bin TL olarak belirlendi.

TMO, 2026 yılına ait çeltik alım fiyatlarını açıkladı. Açıklamaya göre, baldo çeltiğin ton fiyatı 40 bin TL olarak belirlenirken, cammeo çeltik 38 bin TL'den, osmancık çeltik ise 32 bin TL'den satın alınacak. Üreticiler için TMO randevu sisteminin 24 Ocak Cumartesi günü devreye alınacağı, çeltik alımlarının da 26 Ocak Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

