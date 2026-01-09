TMO'dan Bayburt'ta Yemlik Arpa Satışı - Son Dakika
Yerel

TMO'dan Bayburt'ta Yemlik Arpa Satışı

TMO'dan Bayburt'ta Yemlik Arpa Satışı
09.01.2026 10:04
TMO, Bayburt'ta besicilere yemlik arpa satışı yapacak. Başvurular 12 Ocak 2026'ya kadar alınacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Bayburt'ta besici ve yetiştiricilere yönelik yemlik arpa satışı yapılacak. Satış kapsamında başvurular 12 Ocak 2026 tarihine kadar alınacak.

TMO tarafından gerçekleştirilecek yemlik arpa satışından faydalanmak isteyen besici ve yetiştiricilerin, İşletme Tescil Belgesi ile birlikte Bayburt Ziraat Odasına başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Yemlik arpanın satış fiyatı 11,58 TL, son başvuru tarihi ise 12 Ocak Pazartesi olarak belirlendi.

Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları adına başvurularını istenilen belge ile belirtilen süre içerisinde tamamlamaları istendi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

