TMSF'ye Devredilen Alfemo Mobilya'da 15 İşçi İşten Çırakıldı: "Tmsf, Kendi Kanunlarını Çiğneyerek Bizi İşten Kovdu"

CEYLAN SAĞLAM

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ALFEMO Mobilya'da çalışan 15 işçi, 30 Eylül'de işten çıkarıldı. İşçilerin, Öz Ağaç-İş Sendikası ve TMSF'nin atadığı yöneticilerin ortak kararı ile tazminatsız olarak işten çıkarıldığı iddia edildi. İşçilerden Hakan Karaduman, "Yöneticiler görüştüğümüzde, 'TMSF'den kaynaklı' dediler ve TMSF, şu an kendi kanunlarını çiğneyerek bizi işten kovdu. Kanunu da yapan onlar, kanunu çiğneyen de onlar. İnsanların da kanuna uymalarını istiyorlar ve şu an biz işsiziz. Tazminatlarımız ödenmedi" dedi.

ALFEMO Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle TMSF'ye devredilmişti. Yedi yıldır TMSF kayyumu tarafından yönetilen şirketin İzmir'in Torbalı ilçesindeki fabrikasında çalışan 15 işçi, 30 Eylül'de işten çıkarıldı.

İşçilerin, ALFEMO Mobilya'da örgütlü Öz Ağaç-İş Sendikası ve TMSF'nin atadığı yöneticilerinin ortak kararı ile tazminatsız olarak işten çıkarıldığı iddia edildi. İşçiler, 2019 yılında işten atılan arkadaşlarının tazminatının da istinaf mahkemesi kararına rağmen verilmediğini öne sürdü.

İşten atılan 15 işçiden 7'sinin avukatı olan Berkay Özbey, sürece ilişkin, "15 Temmuz'dan sonra TMSF şirkete el koyunca kayyum atanıyor ve TMSF, 'iktisadi bütünlük' kararı alıyor. Bu karar ise doğrudan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. maddesine dayanıyor. Söz konu su kanunda, 'Ticari ve iktisadi bütünlük oluşturulmasına karar verilmesinden itibaren iki yıl içerisinde ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan varlıklar ile ilgili işletmelere ait menkul, gayrimenkul ve her türlü hak ve alacaklar ile üçüncü kişiler nezdindekiler de dahil, nakit varlıklarının imtiyazlı alacaklılar dahil üçüncü kişiler tarafından haczi, muhafaza altına alınması ve satışı talep edilemez, mahcuzların maliklerinin iflasına karar verilemez, finansal kiralama sözleşmelerinin feshi talep edilemez, işbu sözleşmeler kapsamındaki varlıkların iadesine karar verilemez, ilgili takyidatlar hakkında zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez' ifadeleri yer almakta. Bu belirtilen maddeye göre de haciz vb. hiçbir işlem yapılmadığı için bunu da bir baskı aracı olarak kullanıyorlar, tazminat ödemekten kaçınıyorlar" dedi.

ALFEMO Mobilya'nın CEO'su Yusuf Cemil Sataoğlu konuya ilişkin sorularımızı yanıtsız bırakırken Öz Ağaç-İş Sendikası'nın ALFEMO Mobilya'daki temsilcisi Halil Çakran, "Bu konuda bir şey diyemem. Ben, buradaki sorunları şubeye aktarıyorum. Zaten işten atılan işçiler sorunlu kişilerdi" diye konuştu.

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen işçilerden Hıdır Poyraz ise şunları söyledi:

"BİZE YARDIMCI OLACAK BİRİLERİNE SESLENMEK İSTİYORUZ BURADAN"

"Ben, TMSF ile yönetilen ALFEMO adlı mobilya üreticisi bir firmada çalışıyordum beş senedir. Hiçbir haklı gerekçeleri olmadan 15 kişiyi kapının önüne bıraktılar. 'Gidin, hakkınızı nerede arıyorsanız arayın' dediler. Biz de işçi olarak bu kış kıyamette zor durumda kaldık. Hepimizin çoluk çocuğu var; öğrencileri, evi kira olanları var, kredili olanları var. Bu zor günde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize yardımcı olacak birilerine seslenmek istiyoruz buradan. Bu mağduriyetimiz ne zaman giderilecek bilmiyorum. Çok kötü mağduruz."

İşten çıkarılan 15 işçiden biri olan Hakan Karaduman da şöyle konuştu:

"TMSF, KENDİ KANUNLARINI ÇİĞNEYEREK BİZİ İŞTEN KOVDU"

"Ben, ALFEMO'da 6 yıldır çalışan bir işçiydim. 30 Eylül günü çıkışım verildi. Bu çıkışı verirken de herhangi bir delil sunmadılar, kafalarına göre bu çıkışı verdiler. '25. madde' diyorlar, 25. madde ile hiçbir alakası yok suçlamaların. 'TMSF karar verdi' dedi yöneticiler. Yöneticilerle görüştüğümüzde, onlar da aynı şekilde 'TMSF'den kaynaklı' dediler ve TMSF, şu an kendi kanunlarını çiğneyerek bizi işten kovdu. Kanunu da yapan onlar, kanunu çiğneyen de onlar. İnsanların da kanuna uymalarını istiyorlar ve şu an biz işsiziz. Tazminatlarımız ödenmedi. 'Gerekli yerlere başvurun' diyorlar. Kısaca 'Elinizden geleni yapın, TMSF bu kararı verdi' diyorlar. Mahkeme şu anda bize hakkımızı verse dahi biz paramızı alamıyoruz. Bundan dolayı bizim çıkışımız verildi. Bizden önce de 25 kişinin çıkışı verilmişti. Şu anda çıkışların devam edileceği söyleniyor ve öyle bir şey ki kendi yaptıkları kanunlara kendileri uymuyor."

İşten çıkarılan bir diğer işçi Hıdır Poyraz ise şunları söyledi:

"SENDİKA OLARAK HAK-İŞ'TE HİÇ ARKAMIZDA DURMADILAR"

"6 yıldır düzenli iş yaptığım yerde haklarım feshedildi; ALFEMO Mobilya. Hiçbir tazminat ödemeksizin kapının önüne koydular, ben ve 15 arkadaşımı. Ne yapacağımızı bilemedik. Sendika olarak HAK-İŞ'te hiç arkamızda durmadılar. Hepsi bir olup sanki bizi düşman gibi kapının önüne koydular."