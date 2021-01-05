TOBB ve Halkbank, KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı - Son Dakika

TOBB ve Halkbank, KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı

05.01.2021 14:01

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" imzalandı. Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki 1,5 milyon işletme yararlanabilecek.

TOBB ve Halkbank arasında söz konusu anlaşmanın imzalandığı tören çevrim içi yapıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, Halkbank Paraf ticari kredi kartı sayesinde esnafın vadeli mal alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini söyledi.

Bu kartın, tedarik zincirinin güven içinde işlemesini sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor. Bu sayede çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı satacağız. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapacak. Yani kısaca, mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak."

Hisarcıklıoğlu, bunun, kazan-kazan anlayışının bir örneği olduğunu, yine bu kartın üyelerine başka indirim ve avantajlı kampanyalar da sunduğunu söyledi.

Halkbank'ın güzel bir jest daha yaparak bu kredi kartına, TOBB'un logosunu da eklettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Meclisimizin tüm üyeleri, Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecek. Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem, KOBİ'lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak. Düşen finansman maliyetleri, KOBİ'leri yatırım ve üretim için teşvik edecek. KOBİ'lerin ve dolayısıyla ülkemizin finansal istikrarı güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme imkanı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da söz konusu anlaşmayla halkın bankası olarak, tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getirdiklerini vurguladı.

Arslan, TOBB üyelerine sunacakları avantajlara değinirken şunları söyledi:

"Bu anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB logosu da bulunan Paraf KOBİ Kredi Kartı olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve vade imkanı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek."

Arslan, Paraf KOBİ ile birlikte Paraf Esnaf ve Paraf Business'tan oluşan Paraf Ticari Kartlar Ailesi'nin tüm kampanya ve imkanlarının, Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki 1,5 milyon TOBB üyesi işletme için de geçerli olacağını bildirdi.

Bu anlaşmayla, sorumlu bankacılık anlayışlarının kapsama alanının daha da genişleyeceğini belirten Arslan, "82 yıldır olduğu gibi bugün de daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve ihracat için reel sektöre destek vermemize imkan tanıyor. Bu anlaşma, hedeflerimize daha da yaklaşmamızı sağlıyor. 2021'e böylesine büyük bir adımla girdik. Bundan sonra da büyük ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Halkbank olarak ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için tüm hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Satıcı ve alıcı firmalar için sağlanan avantajlar

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, satıcı firmalar, peşin, taksitli veya vadeli mal ve hizmet satışı ve müşterilerin nakit döngülerine göre 4 farklı modelde çoklu vadede POS ile satış yapma imkanı elde edecek.

Para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile tahsilatın yapılması sayesinde operasyonel risk ve finansman maliyetleri ortadan kalkacak.

Sadece satıcı firma özelinde kullanılabilecek özel Paraf Ticari Kredi Kartı limiti ile satıcı firmaların tahsilatları güvence altına alınacak. Gerektiğinde kapalı devre çalışan, sadece üye iş yerinde geçerli limit tanımı ile müşteri sadakati sağlanacak.

POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul edilmesiyle daha uygun maliyetli kredi imkanının yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak.

Alıcı firmalar ise finansmana kolay erişim imkanı sağlarken, maliyetsiz, vadeli mal alma fırsatı elde edecek.

Mal ve hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade veya esnek vade imkanının yanı sıra kredi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile kolay ve uygun maliyetli ticaret imkanı sağlanacak ve nakit taşıma riski gibi operasyonel riskler ortadan kalkacak.

Alıcılar, mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenli olarak takip etme ve muhasebeleştirme kolaylığı elde edecek.

TOBB ve Halkbank, KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı
TOBB ve Halkbank, KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı
TOBB ve Halkbank, KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı
TOBB ve Halkbank, KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı

Kredi Kartı, Halkbank, Türkiye, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBB ve Halkbank, KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı - Son Dakika


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