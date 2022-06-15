Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Başağa hükümetinin genel bütçesini onayladı - Son Dakika
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Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Başağa hükümetinin genel bütçesini onayladı

15.06.2022 14:52
Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Başağa hükümetinin genel bütçesini onayladı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Fethi Başağa hükümetinin 86,9 milyar dinarlık (yaklaşık 18 milyar dolar) genel bütçe tasarısını onayladı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Fethi Başağa hükümetinin 86,9 milyar dinarlık (yaklaşık 18 milyar dolar) genel bütçe tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Başağa hükümetinin 2022 bütçe tasarısının Sirte kentinde düzenlenen oturumda oylandığı belirtildi.

Açıklamada, Meclis oturumuna 98 milletvekilinin katıldığı ve bütçenin oy birliği ile onaylandığı kaydedildi.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da bir süredir iki ayrı hükümet bulunuyor.

Devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Başağa, 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş, ancak yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle aynı gün kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Kaynak: AA

Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

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