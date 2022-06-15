Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Başağa hükümetinin genel bütçesini onayladı - Son Dakika

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