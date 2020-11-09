TOÇ-BİR-SEN Trabzon Şubesi kamu çalışanlarının uğradığı saldırıyı kınadı - Son Dakika

Trabzon'da Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ-BİR-SEN) üyeleri, Maçka Orman İşletme Müdürlüğü Çatak Orman İşletme Şefliğinde çalışan memurların görevi sırasında darp edilmesini kınadı.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yapan TOÇ-BİR-SEN Şube Başkanı Savaş Ayvaz, ormanların tahrip edilmesine, çalışanların şiddete uğrayarak tartaklanmasına, hakarete maruz kalmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Ayvaz, şunları kaydetti:

"Ormanı hayat bildiğimizden hayatın kesintiye uğramaması için gece gündüz durmaksızın çalışan, gerektiğinde ormanı korumanın vatanı korumak bilinci ile canını vererek şehit olan personelin maruz kaldığı baskıyı, hakaretleri, sözlü ve fiili şiddeti kabul etmiyoruz. Bunları yapanları buradan bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Bu orman düşmanları ormanları tahrip etmenin önünde orman çalışanlarını engel gördükleri için onları hedef haline getirmişlerdir. Bu zihniyet ormanları tahrip ederek aslında devletini ve milletini tahrip etmektedir."

Basın açıklamasına katılan Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları da tuttukları dövizle saldırıyı kınadı.

Sivil toplum örgütü temsilcileri de açıklamaya katıldı.