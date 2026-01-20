TOFAŞ, Alba Berlin'e 90-94 Mağlup - Son Dakika
TOFAŞ, Alba Berlin'e 90-94 Mağlup

TOFAŞ, Alba Berlin\'e 90-94 Mağlup
20.01.2026 23:19
TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Alba Berlin'e 90-94 yenilerek turnuvaya kötü başladı.

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Julio Cesar Anaya Freile, Ariadna Chueca Moreno, Blaz Zupancic.

TOFAŞ: Jordan Floyd 21, Özgür Cengiz, Alex Perez 22, Yiğitcan Saybir 6, Isaiah Whaley 3, Efe Postel, Tolga Geçim 5, Lynn Kidd 2, Maxwell Lewis, Marek Blazevic 12, Hugo Besson 15, Furkan Korkmaz 3.

ALBA BERLIN: Sam Griesel 2, Malte Delow 18, Jack Kayil 16, Jonas Mattisseck 6, Moses Wood 10, J'Wan Roberts 13, Martynas Echodas 4, Martin Hermannsso 12, Norris Agbakoko 4, Anton Nufer, Bennet Hundt 2, Justin Bean 7.

1'İNCİ PERİYOT: 20-12

DEVRE: 43-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-60

Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 Turu J Grubu 1'inci hafta karşılaşmasında TOFAŞ evinde Almanya temsilcisi Alba Berlin'e 90-94 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
