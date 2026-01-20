TOFAŞ, Alba Berlin'e Yenildi

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Ariadna Chueca (İspanya), Blaz Zupancic (Slovenya)
TOFAŞ: Perez 23, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 5, Blazevic 12, Besson 15, Floyd 21, Özgür Cengiz, Whaley 3, Kidd 2, Lewis, Furkan Korkmaz 3
Alba Berlin: Griesel 2, Mattisseck 6, Hermannsson 12, Agbakoko 4, Bean 7, Delow 18, Kayil 16, Wood 10, Roberts 13, Echodas 4, Hundt 2
1. Periyot: 20-12
Devre: 43-34
3. Periyot: 68-60
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında TOFAŞ, Almanya'nın Alba Berlin ekibine kendi sahasında 94-90 mağlup oldu.
Alba Berlin, seride durumu 1-0'a getirdi.
