Son Dakika Haberleri: TOFAŞ, İstanbul'dan galibiyetle döndü! Bahçeşehir Koleji'ni...
Son Dakika Spor TOFAŞ, İstanbul'dan galibiyetle döndü! Bahçeşehir Koleji'ni...

TOFAŞ, İstanbul'dan galibiyetle döndü! Bahçeşehir Koleji'ni...

51 dakika önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Musa Kazım ÇetinBahçeşehir Koleji: Wilson 21, Can Altıntığ, Muhammed Doğan Şenli 6, Hardy 13, Johnson 6, Armand 25, Clark 8, Cevat Alper Özcan 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 1TOFAŞ: Lojeski 13, Berkan Durmaz 12, Mejia 13, Berk Uğurlu...

TOFAŞ, İstanbul'dan galibiyetle döndü! Bahçeşehir Koleji'ni..., System.String[]

Salon: BJK Akatlar


Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin


Bahçeşehir Koleji: Wilson 21, Can Altıntığ, Muhammed Doğan Şenli 6, Hardy 13, Johnson 6, Armand 25, Clark 8, Cevat Alper Özcan 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 1


TOFAŞ: Lojeski 13, Berkan Durmaz 12, Mejia 13, Berk Uğurlu 2, Williams 20, Phillip 14, Barış Ermiş 4, Muhsin Yaşar 14


1. Periyot: 12-25


Devre: 34-50


3. Periyot: 59-68


5 faulle çıkanlar: 37.20 Muhsin Yaşar (TOFAŞ), 39.42 Johnson (Başakşehir Koleji)


Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını konuk takım 8-6 önde geçti. Maçın 6. dakikasından sonra oyuna ağırlığını koyan TOFAŞ, ilk çeyreği 25-12 üstün tamamladı.


İkinci çeyreğe de iyi giren Bursa temsilcisi, 15. dakikada 21 sayılık (17-38) fark yakaladı. Süre bulan tüm oyunculardan skor katkısı alan TOFAŞ, devre arasına 50-34 önde girdi.


Karşılaşmanın ikinci yarısına 8-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 46-53. Farkın kapanmasına izin vermeyen TOFAŞ, üçüncü periyodu 68-59 galip durumda geçti.


Son çeyrekte yakaladığı skor avantajını iyi kullanan ve rakibinin öne geçmesine müsaade etmeyen konuk takım, müsabakayı 92-85 kazandı.


Bu sonuçla TOFAŞ ligdeki 4. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 5. maçında da mağlup oldu.


Beşiktaş Spor Kulübü, Kaan Büyükçil, Can Altıntığ, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:04 
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