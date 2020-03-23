Togar: "Tedbiri elden bırakmıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Togar: 'Tedbiri elden bırakmıyoruz' - Son Dakika

Togar: "Tedbiri elden bırakmıyoruz"

7 saat önce

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizde şükürler olsun ki şu ana kadar her hangi bir vakaya rastlanmadı.

Togar:

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizde şükürler olsun ki şu ana kadar her hangi bir vakaya rastlanmadı. Ama tedbiri elden bırakmamak gerekir" dedi.


Tekkeköy Belediyesi ilçe merkezinde kurulan semt pazarında satış yapan pazarcılara ve alışverişe gelen vatandaşlara maske ve eldiven dağıtarak korona virüsüne karşı alınan önlemlere uymaları konusunda uyardı.


Tekkeköy Belediyesi korona virüsü salgınına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşın yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapan belediye ekipleri ilçenin dört farklı noktasında farklı günlerde kurulan pazar yerlerinde de önlemlerini artırdı.


Küresel bir tehdit haline gelen korona virüsü ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizde şükürler olsun ki şu ana kadar her hangi bir vakaya rastlanmadı. Ama tedbiri elden bırakmamak gerekir. Ekiplerimiz salgının ülkemizde ilk görülmeye başladığı andan itibaren dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başladı. Tüm ortak kullanım alanlarında gerekli çalışmalar yürütüldü. Yine ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.


"Allah'ın izniyle bu belayı hep birlikte atlatacağız"


İlçenin her köşesinde sürdürülen korona virüsü çalışmalarının yanında pazarcı esnafına eldiven ve maske dağıtıldığını söyleyen Başkan Togar, "Belediyemiz zabıta ekipleri tarafından pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafına hijyenik maske ve eldiven dağıtıldı. Ekiplerimiz maske ve eldiven dağıtımının yanı sıra pazarcı esnafı ve pazara gelen vatandaşları korona virüse karşı uyarıldı. Pazar kurulmadan önce ve kurulduktan sonra pazar yerinde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Tüm vatandaşlarımız, pazarcı esnafımız bu konuda duyarlı davranmalılar ve kurallara uymalılar. Allah'ın izniyle bu belayı hep birlikte atlatmayı başaracağız" diye konuştu. - SAMSUN

Hasan Togar, Tekkeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:37 Kaynak: İHA

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