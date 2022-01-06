Üye Girişi
TOGG'a ilgi büyük - Son Dakika

TOGG'a ilgi büyük

06.01.2022 15:57

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde bugün başlayan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (Consumer Electronic Show-CES) yerini aldı. Daha önce C SUV modelini görücüye çıkaran TOGG, fuarda ikinci otomobili olan C Sedan modelini tanıttı. Fuar ayrıca, TOGG'un ilk uluslararası tanıtımı oldu. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı sunumda, "Bugün Las Vegas'ta fuarda ve sosyal medyadaki canlı yayınlarda bize katıldığınız için teşekkür ederim" dedi. Karakaş, "Bizim planımızda yeni mobiliteyi ele alırken diğer aktörlerden bizi ayrıştıran şeylerden bahsedeceğim. Neden bu kadar uzun yol kat edip CSE'ye geldiğimizi ifade edeyim. Bizim önceliğimizin altını çiziyor. Kasten bu tercihte bulunduk. Tüketici markamızın ilk duyurusunu da buradan yapmak istedik. Oyunun kuralları değişmekte olduğu için şununla başlamak istiyorum, bu aslında çoğumuzun bildiği bir hikaye" ifadelerini kullandı.

"Aslında bu fırsat penceresi bir yandan herkes için geçerli ve doğru, öte yandan da herkes bu yeni fırsata katılamıyor, bundan pay alamıyor. Şimdi bu megatrendlere bakalım" diyen Karakaş, "3 boyutta geleceğimizi değiştirdiğiniz görüyoruz bu trendlerin. Yani otomotiv sektörü önümüzdeki 7-8 yıl zarfında aynı görünmeyecek. İlk kısmı teknoloji kısmı, Söylemiş olduğumuz gibi bağlantılı ve elektrikli kısmı ve otonom kısmı. Öte yandan sosyal davranışlarda aslında etrafımızdaki akıllı cihazlara alışıyoruz. Eskiden bir araç, bir araba olan bu akıllı cihazda bizim yaşam alanlarımızdan ana unsurlarımızdan birisi olacak" şeklinde konuştu.

"Arabanın akıllı bir cihaza evrildiğini görüyoruz ve yeni bir yaşam alanı burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren bu yaşam alanını aslında tasarladık" ifadelerini kullanan Karakaş, "Akıllı bir araç tasarlarsınız onun farklı olması lazım. En baştan itibaren bunu bir tüketici elektroniği olarak tasarlamanız gerekiyor. Yani teknoloji kısmı, yani bağlantılı otonom paylaşılan ve elektrikli diye geçiyor, fakat bizim mukayese çalışmalarımızda biz use case'i geliştirdik" diye konuştu.

"0-100 kilometre hıza 4.8 saniyede çıkıyor"

Karakaş, "Akıllı cihaz alanında sunduklarımıza bakacak olursa çok büyük bir aks aralığı var. 200 ile 3400 beygir gücü sunuyoruz. 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Karakaş, "Bunlar ilk günden itibaren kıyaslama mukayese yoluyla belirlediğimiz hedefler. ve tabi bunların da mobility ekosistemine entegre edilmesi gerekiyor" dedi. Karakaş, "2022'nin 4. çeyreğinde seri üretime hazır olacak ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023'ün 1. çeyreğinde başlamış olacak" bilgisini paylaştı.

TOGG'a ilgi büyük
TOGG'a ilgi büyük
TOGG'a ilgi büyük

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Las Vegas, Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TOGG'a ilgi büyük - Son Dakika


AK Parti seçmenine küfür ettiği video ile gündem olan şahsın, İYİ Parti ile ilişiği kesildi AK Parti seçmenine küfür ettiği video ile gündem olan şahsın, İYİ Parti ile ilişiği kesildi         
15:57
Emekliler maaşlarını hangi gün alacak? İşte o tarihler Emekliler maaşlarını hangi gün alacak? İşte o tarihler         
15:47
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı         
14:22
Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden oldu! 1132 gün sonra teslim olan sürücüye verilen ceza isyan ettirdi Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden oldu! 1132 gün sonra teslim olan sürücüye verilen ceza isyan ettirdi         
13:10
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
15:56 AK Parti seçmenine küfür ettiği video ile gündem olan şahsın, İYİ Parti ile ilişiği kesildi
15:49 İmamoğlu'ndan ekmek fabrikası müjdesi: En büyüğünü kuruyoruz
15:47 Emekliler maaşlarını hangi gün alacak? İşte o tarihler
15:41 Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video!
15:32 Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak
15:22 Yeni araştırma! Hem muhalefet hem iktidar seçmenleri 2022'den umutsuz!
15:22 Eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'da karşı karşıya gelecek
15:19 Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı
15:17 Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu
15:17 Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 16:04:23. #1.13#
SON DAKİKA: TOGG'a ilgi büyük - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement