Togg\'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı

Yerli ve milli otomobil Togg'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşılan videoda sedan bir modele ait olabileceği tahmin edilen görüntü dikkat çekti. Akıllara ise "Sedan modeli mi çıkıyor?" sorusu geldi.

TOGG'DAN MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIM

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, X'teki hesabından "T10<?>" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. 10 saniyelik videoda sedan bir otomobili anımsatan model kameraya yansıdı. Togg'un paylaşımına ayrıca, "CES2024", "DoğuştanElektrikli", "DoğuştanAkıllı", "DoğuştanDijital", "DoğuştanTemiz", "ReDefineMobility", "Togg" etiketleri de yer aldı.

SEDAN MODELİ Mİ GELİYOR?

Binlerce elektrikli araç meraklısı ise, Togg'un merak uyandıran paylaşımını "Sedan modeli mi geliyor?" şeklinde yorumladı.

İşte o yorumlar:

YAKLAŞIK 20 BİN ADET TOGG SATILDI

Yerli ve milli otomobil Togg, geçen ay 6 bin 11 adet, satışa başladığı 2023 yılı mayıs ayından 2023 sonuna kadar ise toplam 19 bin 583 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturdu. Böylece Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alırken, onu 12 bin 150 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.

Togg'un T10X modeli

TOGG'UN SEDAN MODELİ BU YIL TANITILACAK

Öte yandan Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, 2024 yılının sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtmayı planlıyor.