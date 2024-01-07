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Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı - Son Dakika
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Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, sosyal medya hesabından sedan bir modele ait olduğu tahmin edilen görüntü paylaştı. Binlerce elektrikli araç meraklısı, Togg'un paylaşımını ''Sedan modeli mi geliyor?'' şeklinde yorumladı.

07.01.2024 - 20:11,  Güncelleme: 20:16
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Yerli ve milli otomobil Togg'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşılan videoda sedan bir modele ait olabileceği tahmin edilen görüntü dikkat çekti. Akıllara ise "Sedan modeli mi çıkıyor?" sorusu geldi.

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni model mi geliyor?

TOGG'DAN MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIM

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, X'teki hesabından "T10<?>" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. 10 saniyelik videoda sedan bir otomobili anımsatan model kameraya yansıdı. Togg'un paylaşımına ayrıca, "CES2024", "DoğuştanElektrikli", "DoğuştanAkıllı", "DoğuştanDijital", "DoğuştanTemiz", "ReDefineMobility", "Togg" etiketleri de yer aldı.

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni model mi geliyor?

SEDAN MODELİ Mİ GELİYOR?

Binlerce elektrikli araç meraklısı ise, Togg'un merak uyandıran paylaşımını "Sedan modeli mi geliyor?" şeklinde yorumladı.

İşte o yorumlar:

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni model mi geliyor?
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni model mi geliyor?
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni model mi geliyor?
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni model mi geliyor?
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni model mi geliyor?

YAKLAŞIK 20 BİN ADET TOGG SATILDI

Yerli ve milli otomobil Togg, geçen ay 6 bin 11 adet, satışa başladığı 2023 yılı mayıs ayından 2023 sonuna kadar ise toplam 19 bin 583 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturdu. Böylece Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alırken, onu 12 bin 150 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni model mi geliyor?
Togg'un T10X modeli

TOGG'UN SEDAN MODELİ BU YIL TANITILACAK

Öte yandan Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, 2024 yılının sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtmayı planlıyor.

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni model mi geliyor?
Togg'un sedan modeli
Togg\'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Otomobil
YORUMLAR (3)
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  • Beşiktaş 1903: Seçim yaklaştı yine Yanıtla 47 17
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Türkiye, TOGG, Otomobil, Teknoloji, Son Dakika

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