Yeni Togg prototipleri köprüde boy gösterdi!

Togg'un uzun zamandır beklenen seri üretim faaliyetleri bu ayın sonunda başlıyor. Tabii bir yandan da şarj istasyonlarının kurulumu ve araçların test süreçleri devam ediyor. Bugün ise 2 Togg prototipi Osmangazi Köprüsü güzergahında ve güvenlik önlemleri altında kullanıcı deneyimi testlerinin bir bölümünü tamamladı.

Togg prototipleri, Osmangazi Köprüsü'nden geçti! Panoramik cam tavan dikkat çekti

Togg önümüzdeki günlerde C segment elektrikli SUV modelinin seri üretimine başlayacak. Ülkemizde önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, mart ayı içerisinde satışının başlayacağı tahmin ediliyor. Avrupa pazarına ise 2024'ün 3. çeyreğinde girecek.

Biri panoramik cam tavana sahip 2 Togg prototipi, güvenlik önlemleri altında Osmangazi Köprüsü'nden geçerek kullanıcı deneyimi testlerini gerçekleştirdi. pic.twitter.com/oqtpULFnWq — M. Can AKA (@mcaka_17) October 4, 2022

Aracın 2 farklı batarya ve motor seçeneği olacak. Bunlardan ilki 150 kW gücünde ve 300 km menzile sahip olacak. İkincisi ise 300 kW motor gücüne ve 500 km menzil ile gelecek. Ayrıca her iki modelin de 180 kW hızlı şarj desteğine sahip olduğu belirtiliyor.

Togg prototipleri için test süreci devam ederken yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."

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Togg C-SUV özellikleri