Togg sözünü tuttu! İşte ilk hızlı şarj istasyonu

Togg, bu ayın sonunda uzun zamandır beklenen otomobillerin seri üretimine başlıyor. Vestel ve Star Charge tarafından üretilen yeni şarj üniteleri ise teslim edildi. Hatta Trugo, Bolu'daki şarj istasyonu kurulumunu tamamladı.

İşte Togg'un Bolu'daki yeni Trugo şarj istasyonu!

Trugo, dün itibariyle Bolu'da bulunan şarj istasyonu için kurulumu tamamladı. Şu an için 12 aracı aynı anda şarj edebilecek olan 6 istasyonun bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca burada aşağıda görselini paylaştığımız Star Charge tarafından üretilen yeni şarj ünitelerini konumlandırıldığını belirtelim.

Buna ek olarak, Togg'un eş ortaklarından Zorlu Holding'in çatısı altındaki Vestel tarafından da Trugo için üretilen onlarca şarj istasyonunun teslim edildiğini gördük. Bu istasyonların fotoğrafını da aşağıda bulabilirsiniz.

Togg'un sahibi açıkladı! Kaç para olacak?

Tabii üreticileri ve tasarımları birbirlerinden farklı olsa da bu iki istasyon da 180 kW gücünde hızlı şarj kabiliyetine sahip. Ayrıca her ikisi de aynı anda 2 aracı şarj edebiliyor. Dolayısıyla benzer standartlarda ve performanslarda olacaktır.

İlk etapta ise 81 ilde 1000 adet istasyonun kurulumunun gerçekleştirileceği belirtiyor. Bu da aynı anda 2 bin aracın DC üzerinden 180 kW hızında şarj edilebileceği anlamına geliyor. Hızlı şarj olan Togg otomobilleri ise yüzde 20 ila yüzde 80 arası dolumu 25 dakikada gerçekleştirecek. Yani bu araçlar dakika başına 7.5 km menzil kazanacak.

Siz Trugo şarj istasyonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!