Togo'ya temiz su kuyusu hayrıSimavlı hayırseverler Togo'da "Ece Sultan Simav " adıyla su kuyusu açtırdı - Son Dakika

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- Togo'ya temiz su kuyusu hayrı

Simavlı hayırseverler Togo'da "Ece Sultan - Simav " adıyla su kuyusu açtırdı

LOME - Kütahya'nın Simav ilçesindeki hayırseverlerin yaptığı bağışlar ile Togo'nun Tone şehrine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kpadong köyünde, dakikada 30 litre su verimliliği olan 'Ece Sultan-Simav" adıyla temiz su kuyusu açıldı.

Batı Afrika ülkesi Togo'nun Tone şehrine bağlı 900 kişinin yaşadığı 97 hanelik Kpadong köyünde, manuel sondaj metoduyla içme ve kullanım amacıyla temiz su kuyusu açıldı. Hayırseverlerin yaptığı bağışları ile açılan temiz su kuyusu çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Ece Sultan - Simav su kuyusunun açılışında Kpadonk köylüleri tarafından dua edildi.