TOGÜ'de eğiticinin eğitimi programı başladı - Son Dakika
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TOGÜ'de eğiticinin eğitimi programı başladı

28.02.2022 16:17
TOGÜ'de eğiticinin eğitimi programı başladı

Tokat Gaziosmanapaşa Üniversitesi (TOGÜ)'de eğiticinin eğitimi programı başladı.

Tokat Gaziosmanapaşa Üniversitesi (TOGÜ)'de eğiticinin eğitimi programı başladı.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, eğiticilerin eğitimi konusuna çok önem verdiklerini ve bu konuda bir hassasiyetlerinin bulunduğunu belirtti.

Üniversitede kayıtlı yaklaşık 35 bin öğrencinin olduğunu belirten Şahin, tek tek ilgilenilerek, derslerdeki başarı oranlarının dikkatle takip edildiğini vurguladı,

Şahin, şunları kaydetti:

"Sorunların tespiti ve çözümü için gerekli her şey yapılıyor. Bu süreçte eğiticilerin eğitimi oldukça önemli bir noktada yer alıyor. Göreve yeni başlandığında program kılavuzları oluşturuluyor. Öğrencilerin hangi dönem hangi dersi alacağı belirleniyor. Ders içerikleri, örnek sınavları rahatlıkla görülebiliyor. Yakında programlar tekrar gözden geçirilecek. Öğrencilerin her biri annesi ve babası tarafından bize emanet edilen bir değer. Gençlerin bizim geleceğimiz olduğunun asla unutulmaması gerekiyor. Bu anlayışla eğitim ve öğretim hayatı devam ettirilecek. Öğrenci ve çalışanlarımızın hak ettikleri yerde olmasını temenni ederek katılımlarından dolayı tüm akademik personele teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOGÜ'de eğiticinin eğitimi programı başladı - Son Dakika


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