TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin'in kardeşi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in kardeşi Hayati Şahin, 55 yaşında vefat etti.
Tedavi gördüğü Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 3 çocuk babası Şahin'in cenazesi, helallik alınmak üzere baba ocağı Uluköy köyüne getirildi.
Hayati Şahin'in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
Cenazeye Rektör Şahin ve ailesinin yanı sıra Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile vatandaşlar katıldı.