TOGÜ Rektörü Şahin Teknopark'taki şirket temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat Teknopark'ta faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Teknopark Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Hakan Polatcı, Teknopark hakkında bilgiler aktardı.

Teknopark binasının büyütülmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Polatcı, Tokat ve çevre illerden şirket açmak için çokça talep geldiğini belirterek ek binanın yapımına yakın bir zamanda başlanacağını ifade etti.

Rektör Şahin, Tokat Teknopark'ta faaliyet gösteren şirketlere teknolojiyi etkili kullandıkları ve güzel işlere imza attıkları için teşekkürlerini iletti.

Toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. İsa Gökçe, Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, Genel Sekter Fatih Alhan, rektör danışmanları Prof. Dr. Kubilay Özyer, Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, Doç. Dr. Serhat Karaman, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Musa Said Döven, İş Geliştirme, Girişim ve Ön Kuluçka Uzmanı Öğretim Görevlisi Fuat Ferit Yazar, FSMH Uzmanı Öğretim Görevlisi Ali Erdi Candar, Proje AR-GE Teşvikleri ve Şirketleşme Uzmanı Uğur Aybek ve Tokat Teknopark'ta faaliyet gösteren şirket temsilcileri katıldı.