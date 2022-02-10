Üye Girişi
TOGÜ Rektörü Şahin Teknopark'taki şirket temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

TOGÜ Rektörü Şahin Teknopark'taki şirket temsilcileri ile bir araya geldi

10.02.2022 15:01
TOGÜ Rektörü Şahin Teknopark'taki şirket temsilcileri ile bir araya geldi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat Teknopark'ta faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat Teknopark'ta faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Teknopark Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Hakan Polatcı, Teknopark hakkında bilgiler aktardı.

Teknopark binasının büyütülmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Polatcı, Tokat ve çevre illerden şirket açmak için çokça talep geldiğini belirterek ek binanın yapımına yakın bir zamanda başlanacağını ifade etti.

Rektör Şahin, Tokat Teknopark'ta faaliyet gösteren şirketlere teknolojiyi etkili kullandıkları ve güzel işlere imza attıkları için teşekkürlerini iletti.

Toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. İsa Gökçe, Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, Genel Sekter Fatih Alhan, rektör danışmanları Prof. Dr. Kubilay Özyer, Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, Doç. Dr. Serhat Karaman, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Musa Said Döven, İş Geliştirme, Girişim ve Ön Kuluçka Uzmanı Öğretim Görevlisi Fuat Ferit Yazar, FSMH Uzmanı Öğretim Görevlisi Ali Erdi Candar, Proje AR-GE Teşvikleri ve Şirketleşme Uzmanı Uğur Aybek ve Tokat Teknopark'ta faaliyet gösteren şirket temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bünyamin Şahin, Rektör, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOGÜ Rektörü Şahin Teknopark'taki şirket temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:14 Meral Akşener yine sert konuştu: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
14:38 Sanatçı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı!
13:42 Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile ne zaman evleneceksiniz? sorusuna bomba yanıt
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
14:19 Isparta felaketi sonrası Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek
13:59 Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin!
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 15:07:44. #1.12#
SON DAKİKA: TOGÜ Rektörü Şahin Teknopark'taki şirket temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement