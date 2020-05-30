Tokat'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Tokat'a şehit ateşi düştü

HAKKARİ'de, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın (28) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Hakkari'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın, Çukurca'da teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Akın'ın şehadet haberi, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesinde oturan ailesine ulaştı. Nuriye ve Turan Bora çiftinin 4 çocuğunun ikincisi olan, evli ve 1 çocuk babası Bora'nın ailesine acı haberi Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve askeri yetkiler verdi. Şehadet haberini alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın beldede toprağa verileceği öğrenildi.